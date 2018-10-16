Yunuslarda,Türkiye’den UEFA A lisanslı teknik direktör görevde

Gençler Birliği’nde teknik direktör Bülent Aytaç ile karşılıklı olarak yollar ayrılırken, göreve TC UEFA A lisanslı teknik direktör Vasıf Aksaka getirildi

K-PET Süper Lig’de ilk dört hafta sonunda nagalip ve 1 puanla son sıraya yerleşen Larnaka Gençler Birliği'nde teknik adam değişikliği oldu.

Gençler Birliği’nde teknik direktör Bülent Aytaç ile karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Başkan yardımcısı Rıfat Berkel tarafından yapılan açıklamada geçen sezonun sonlarına doğru göreve getirilen ve takımın play out maçları sonrasında Süper Lig’de bırakan Bülent Aytaç, takımın önünü açmak için görevinden ayrıldı.

Yeni sezona takımı hazırlayan Bülent Aytaç ile karşılıklı olarak anlaşarak yolları ayıran Gençler Birliği yönetimi, bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlere teşekkür edilirken, bundan sonraki hayatında başarı dileklerinde bulunuldu.

Rifat Berkel, takımı, başka bir teknik direktör bulana kadar genel koordinatör olarak göreve getirilen TC UEFA A lisanslı teknik direktör Vasıf Aksaka’nın maçlara hazırlayacağını açıkladı.

Aksaka: Teşhisi koyduk; tespit yaptık

Bu arada Gençlerbirliği için 4 Ekim tarihinden çalışmaya başladığını sosyal medya hesabından açıklayan Vasıf Aksaka, şu açıklamaları yaptı:

“Bugün itibariyle mesleğimden tanıdığım ve tanımaktan onur duyduğum Larnaka Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanı sayın Rıfat Berkel daveti üzerine bir haftadır gittiğim Kıbrıs’tan döndüm. Bu zaman zarfında yaptığım izlenimler sonucu takım bir hasta durumundaydı. Teşhisi koyduk tespit yaptık tedavi bölümü şimdilik boşta kaldı. O konuda da yorum yapamayacağım. Çünkü hale hazırda çalışan meslektaşım Bülent hocaya saygısızlık yapmış olurum. Bundan sonraki süreç yönetim kurulu ve hocanın tasarrufundadır.

Gittiğimde beş tane yabancı vardı.Kendi sistemime uygun olmadıkları için ve gerekli katkıyı yapamayacaklarını düşündüğüm için onların yerine Türkiye’den geniş araştırmalar sonucu Afrika kökenli Elvis Kevin ve Martins alarak transferi kapattık. Gelir gelmez testlere soktuk. Bize bu konuda çok katkıda bulunacağına inandığımız üç arkadaşımızla transferin son gününde imzaları attık. Ada basınına da söyledim. Elvis’e dikkat çekmek istiyorum. Adaya damga vuracak yeteneklere sahiptir. Bu konuda katkılarından dolayı arkadaşım dostum akrabam Abdullah Kalkan’a da çok teşekkür ediyorum. Arkada işini yapmanın gururu ve de çok güzel insanlara her konuda güven bırakmanın onuruyla ülkeme dönüyorum. Dediğim gibi gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz.herkese selamlar saygılar.