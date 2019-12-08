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Yunuslar’a 2 dum dum kurşunu

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Yunuslar’a 2 dum dum kurşunu

K-PET Birinci Ligin 13. Haftasında Yonpaş Dumlupınar ile Gençler Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadında karşılaştılar.

Evren Karademir’in yönettiği zirvenin önemli maçını 2-0 kazanan Yonpaş Dumlupınar ikinciliğini korurken, 4. sırada kalan Gençler Birliği ile puan farkını 7’ye çıkardı.

10 sarı kartın çıktığı maçın ilk devresinde düşük tempo sonucunda taraflar pozisyon üretmekte zorlandılar. Devre de golsüz 0-0 sona erdi.

İkinci devreye Yonpaş Dumlupınar daha etkili başlarken, savunmadan öne çıkan Turgut Kaan takımını 1-0 öne geçirdi. Formda golcü Hikmet’in golü ise skoru belirledi. 2-0

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