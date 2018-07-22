Yunuslar sahaya iniyor

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Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Lig'in sıkıntılı ekiplerinden Gençler Birliği'nde geçtiğimiz hafta yaşanan huzursuzluk yönetim tarafından giderilirken, takım bugün teknik direktör Bülent Aytaç yönetiminde yeni sezon için hazırlıklara başlayacak.

Sahası hazır olmadığı için yeni sezonun ilk antrenmanını Mormenekşe'de yapacak olan Gençler Birliği'nin 2018-19 Futbol Sezonu Süper Lig açılış programı şöyle:

"Saat 16.00'da kulüpte toplanma ve malzeme dağıtımı, saat 16.30'da Atatürk büstüne çelenk koyma, saat 17.00'de mezarlık ziyareti, saat 17.30 da Mormenekşe Cemal Balses Stadı'na hareket, saat 18.00'de saha çalışmalarının başlaması"

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