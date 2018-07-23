Yunuslar sahada

K-PET Süper Lig'in sıkıntılı ekiplerinden Gençler Birliği'nde geçtiğimiz hafta yaşanan huzursuzluk yönetim tarafından giderilirken, takım dün teknik direktör Bülent Aytaç yönetiminde yeni sezon için hazırlıklara başladı.

Sahası hazır olmadığı için yeni sezonun ilk antrenmanını Mormenekşe'de yapan Gençler Birliği'nda saha çalışmaları başlamadan önce kulüpte toplanan futbolculara malzemeleri dağıtıldı. Daha sonra Atatürk büstüne çelenk koyan Gençler Birliği kafilesi, mezarlık ziyareti sonrasında Mormenekşe Cemal Balses Stadı'na giderek, saha çalışmalarına başladı.