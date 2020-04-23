Yunuslar'ın örnek gençleri

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Sporcularının fedakarlıkları genç oyuncuları ile devam ediyor.

Daha önceden alacakları prim ve maaşlarını kulübe bağışlayarak başlatan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü deneyimli sporcularına Genç oyuncular da sessiz kalmadı.

Kadir Erol (12.000 )ve Hamit Aykan (9.000) Berhan Çelme (5.000) toplamda 26.000 TL'yi (Yirmi altı bin Türk Lirası) bugün Başkan Rifat Berkel'i arayarak kulübe bağışladıklarını açıkladılar. Başkan Rifat Berkel ise genç oyuncularına yaptıkları fedakarlıktan dolayı "Hepinizle Gurur Duyuyoruz " diyerek teşekkür etti.