banner411
banner69
RAMAZAN AYI YARIN BAŞLIYOR
RAMAZAN AYI YARIN BAŞLIYOR
63 0
Askerde aile ziyaretleri başlıyor
Askerde aile ziyaretleri başlıyor
98 0
 
Koronanın Avrupa futboluna faturası ağır oldu
Koronanın Avrupa futboluna faturası ağır oldu
30 0
Kuzey Kıbrıs
Kuzey Kıbrıs "E" şampiyonunu arıyor!
27 0
80 kişi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı
80 kişi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı
58 0
AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları teslim alındı
AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları teslim alındı
16 0
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
60 0
banner440

Yunuslar'ın örnek gençleri

banner27

Yunuslar'ın örnek gençleri

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Sporcularının fedakarlıkları genç oyuncuları ile devam ediyor.

Daha önceden alacakları prim ve maaşlarını kulübe bağışlayarak başlatan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü deneyimli sporcularına Genç oyuncular da sessiz kalmadı.

Kadir Erol (12.000 )ve Hamit Aykan (9.000) Berhan Çelme (5.000) toplamda 26.000 TL'yi (Yirmi altı bin Türk Lirası) bugün Başkan Rifat Berkel'i arayarak kulübe bağışladıklarını açıkladılar. Başkan Rifat Berkel ise genç oyuncularına yaptıkları fedakarlıktan dolayı "Hepinizle Gurur Duyuyoruz " diyerek teşekkür etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.