Yunus'tan sitemkar ayrılık

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Çanakkale'nin en önemli oyuncularından Yunus Kalaycı'yı, başkan İbrahim Şeker'e yönelik sitem dolu bir açıklama yaparak 10 yıldır formasını giydiği kulübünden ayrıldığını açıkladı. Takımdaki futbolcuların hakkını aradığı için tehdit edildiğini belirten Yunus Kalaycı, maaşsız futbol oynadıklarını da söylerken, Çanakkale Mahallesi ile sorununun olmadığını, sorunun başkan İbrahim Şeker olduğunu vurguladı.