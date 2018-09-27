Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 2018 – 2019 sezonu ilk haftasının cezalılarını ve cezalarını açıkladı.
Çanakkale futbolcusu Yunus Kalaycı’ya, 4 maç ceza veren Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:
“Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda oynanan Çanakkale – Akova maçında rakip futbolcuya yönelik şiddetli hareketi nedeni ile oyundan ihraç edildikten sonra ağır hakaret ve küfürlerde bulunan Çanakkale futbolcusu Yunus Kalaycı’ya, 4 maç ceza verildi.
Gençler Birliği – Gençlik Gücü maçında, kırmızı kart gördükten sonra rakibine tüküren Gençler Birliği futbolcusu Halit Albayrak’a, 5 maç ceza verildi.
Güzelyurt Sentetik Saha’da oynanan Binatlı – Yenicami U21 Süper Lig maçı ile ilgili Binatlı’nın, itirazı reddedildi. Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanan Türk Ocağı Limasol – Doğan Türk Birliği U21 Süper Lig maçında U21 Süper Lig statüsüne aykırı davranışta bulunan Doğan Türk Birliği’ne, 1,000TL para cezası verildi.
Kırmızı Kart cezalıları şöyle:
Armstrong Chidi, Bağcıl, 2 maç
Hasan Akkuyu, Hamitköy, 1 maç
Serhat Ertürk, Küçük Kaymaklı teknik direktörü, 1 maç