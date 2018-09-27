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Yunus Kalaycı’ya, 4 maç ceza

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Yunus Kalaycı’ya, 4 maç ceza
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 2018 – 2019 sezonu ilk haftasının cezalılarını ve cezalarını açıkladı.

Çanakkale futbolcusu Yunus Kalaycı’ya, 4 maç ceza veren Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

“Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda oynanan Çanakkale – Akova maçında rakip futbolcuya yönelik şiddetli hareketi nedeni ile oyundan ihraç edildikten sonra ağır hakaret ve küfürlerde bulunan Çanakkale futbolcusu Yunus Kalaycı’ya, 4 maç ceza verildi.

Gençler Birliği – Gençlik Gücü maçında, kırmızı kart gördükten sonra rakibine tüküren Gençler Birliği futbolcusu Halit Albayrak’a, 5 maç ceza verildi.

Güzelyurt Sentetik Saha’da oynanan Binatlı – Yenicami U21 Süper Lig maçı ile ilgili Binatlı’nın, itirazı reddedildi. Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanan Türk Ocağı Limasol  – Doğan Türk Birliği U21 Süper Lig maçında U21 Süper Lig statüsüne aykırı davranışta bulunan Doğan Türk Birliği’ne, 1,000TL para cezası verildi.

Kırmızı Kart cezalıları şöyle:

Armstrong Chidi, Bağcıl, 2 maç

Hasan Akkuyu, Hamitköy, 1 maç

Serhat Ertürk, Küçük Kaymaklı teknik direktörü, 1 maç

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