Yumruklu genel kurulda Dirgen başkan oldu

Küçük Kaymaklı'da tartışmalı süreç sonrasında dün gerçekleştirilen olağan genel kurul kulüp lokalinde olaylı bir şekilde tamamlandı. Yumruklaşmaların yaşandığı genel kurulda Ahmet Dirgen, Küçük Kaymaklı'nın yeni başkanı oldu

Futbolumuzun köklü kulüplerinden Küçük Kaymaklı'da tartışmalı süreç sonrasında dün gerçekleştirilen olağan genel kurul kulüp lokalinde olaylı bir şekilde tamamlandı.

Genel kurulda faaliyet ve mali raporlar okunarak üyelerin onayını aldı. Mali raporda Küçük Kaymaklı'nın 897 bin TL geliri gösterildi. Kulübün bütçesi ise 2 milyon 232 bin 270 TL olduğu belirtildi.

Genel kurulda üyeler arasında tartışmalar yaşanırken, Abdülkadir Yaldız ile Sami Çavuş arasında tartışma yaşandı. Olayları yatıştırmaya çalışan Hasan Tosunoğlu’nun babası itilere yere düşürüldükten sonra olaylar büyüdü. Bu sırada yumruklaşmalar nedeniyle genel kurula ara verildi. Ardından devam eden genel kurulda Sami Çavuş kulüpten ihraç edilirken, Ahmet Dirgen, Küçük Kaymaklı'nın yeni başkanı oldu.

Ahmet Dirgen’in yönetiminde yer alacak yönetim kurulu üyeleri ise şunlar oldular: Murat Sair, Akay Aşina, Fatih Öztürk, Fuat Meşe, Ertuğ Ağın, Halil Sarıkaya, Çağdal Atakan, Kemal Çakır, Avşar Kişmir, Ruşen Kişmir, Mehmet Can, Mehmet Mişon

Kolcu tamam gibi

Teknik direktörlük için elini çabuk tutan Küçük Kaymaklı yönetimi ön görüşme gerçekleştirdikleri Derviş Kolcu ile büyük oranda anlaştı. Bugün yeniden bir araya gelmesi beklenen tarafların son rötuşları yapması bekleniyor. Derviş Kolcu’nun ekibinde Devrim İzge ile kaleci antrenörü Ahmet Gardiyanoğlu’nun olmasında ise anlaşmaya varıldı.

Bu arada Derviş Kolcu ile yapılacak son görüşmede olumsuzluk yaşanması halinde ise gündeme, camianın içinden çıkmış olan Serhat Ertürk’ün geleceği öğrenildi.