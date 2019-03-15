Yüksek tansiyon

K-PET Liglerinde 22. hafta heyecanı, bugün oynanacak olan maçlarla başlayacak. Gerek K-PET Süper Ligde gerekse de K-PET Birinci Ligde, şampiyonluk ve kümede kalma mücadeleleri verilmesi tansiyonun yükselmesini de beraberin getiriyor.
K-PET Süper Ligde haftanın en kritik maçlarından olan Baf Ülkü Yurdu - Gençlik Gücü maçını deneyimli hakem Fehim Dayı yönetecek. K-PET Süper Lig lideri Yenicami'nin Lefke deplasmanında oynayacağı maçta ise Kerem Eran düdük çalacak.
K-PET Birinci Lig lideri Pazar günü Göçmenköy Stadında Değirmenlik ile oynayacağı maçta genç hakem İsfendiyar Açıksöz düdük çalacak.
K-PET Süper Lig 22. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
16 Mart Cumartesi, Saat 14:30
Çetinkaya – TOL, Atatürk Stadı, Serkan Durmaz
MTG – Esentepe, Canbulat Stadı, Serhan Şimşek
BÜY – GG, Üner Berkalp Stadı, Fehim Dayı
Cihangir – Gençler Birliği, Cihangir Stadı, Evren Karademir
17 Mart Pazar, Saat 14:30
Lefke – Yenicami, 16 Ağustos Stadı, Kerem Eran
KK – Gönyeli, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mehmet Sezener
DTB – GHE, Cihangir Stadı, Utku Hamamcıoğlu
MA Yeşilova – Binatlı, Orhan Dural Stadı, Osman Özpaşa
K-PET Birinci Lig 22. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
16 Mart Cumartesi, Saat 14:30
Çanakkale – Hamitköy, Muharrem Döveç Stadı, Mustafa Öztugay
Yeni Boğaziçi – Bostancı Bağcıl, Osman Mehmet Ergün Stadı, Hüseyin Özkan
Doğancı – Yalova, Emek Stadı, Hakan Ünal
Düzkaya – Mormenekşe, Nihat Bağcıer Stadı, Ali Özer
17 Mart Pazar, Saat 14:30
Göçmenköy – Değirmenlik, Göçmenköy Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Akova – Maraş, Eray Vudalı Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Ozanköy – Karşıyaka, Mustafa Özkayım Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Mesarya – Yonpaş Dumlupınar, Paşaköy Stadı, Osman Küçük