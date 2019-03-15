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Yüksek tansiyon

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K-PET Liglerinde 22. hafta heyecanı yaşanırken, gerek K-PET Süper Ligde gerekse de K-PET Birinci Ligde, şampiyonluk ve kümede kalma mücadeleleri verilmesi tansiyonun yükselmesini de beraberinde getiriyor

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Yüksek tansiyon
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K-PET Liglerinde 22. hafta heyecanı, bugün oynanacak olan maçlarla başlayacak. Gerek K-PET Süper Ligde gerekse de K-PET Birinci Ligde, şampiyonluk ve kümede kalma mücadeleleri verilmesi tansiyonun yükselmesini de beraberin getiriyor.

K-PET Süper Ligde haftanın en kritik maçlarından olan Baf Ülkü Yurdu - Gençlik Gücü maçını deneyimli hakem Fehim Dayı yönetecek. K-PET Süper Lig lideri Yenicami'nin Lefke deplasmanında oynayacağı maçta ise Kerem Eran düdük çalacak.

K-PET Birinci Lig lideri Pazar günü Göçmenköy Stadında Değirmenlik ile oynayacağı maçta genç hakem İsfendiyar Açıksöz düdük çalacak.

K-PET Süper Lig 22. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

16 Mart Cumartesi, Saat 14:30

Çetinkaya – TOL, Atatürk Stadı, Serkan Durmaz

MTG – Esentepe, Canbulat Stadı, Serhan Şimşek

BÜY – GG, Üner Berkalp Stadı, Fehim Dayı 

Cihangir – Gençler Birliği, Cihangir Stadı, Evren Karademir

17 Mart Pazar, Saat 14:30

Lefke – Yenicami, 16 Ağustos Stadı, Kerem Eran

KK – Gönyeli, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mehmet Sezener

DTB – GHE, Cihangir Stadı, Utku Hamamcıoğlu

MA Yeşilova – Binatlı, Orhan Dural Stadı, Osman Özpaşa

K-PET Birinci Lig 22. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

16 Mart Cumartesi, Saat 14:30

Çanakkale – Hamitköy, Muharrem Döveç Stadı, Mustafa Öztugay

Yeni Boğaziçi – Bostancı Bağcıl, Osman Mehmet Ergün Stadı, Hüseyin Özkan

Doğancı – Yalova, Emek Stadı, Hakan Ünal

Düzkaya – Mormenekşe, Nihat Bağcıer Stadı, Ali Özer

17 Mart Pazar, Saat 14:30

Göçmenköy – Değirmenlik, Göçmenköy Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Akova – Maraş, Eray Vudalı Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Ozanköy – Karşıyaka, Mustafa Özkayım Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Mesarya – Yonpaş Dumlupınar, Paşaköy Stadı, Osman Küçük

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