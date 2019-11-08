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Yonpaş Dumlupınar’ın özlemi bitti

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Yonpaş Dumlupınar’ın özlemi bitti
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Yıllardır antrenman sahası olmadığı için “Göçebe kuşlar gibi” saha saha gezen, sağlıklı antrenman yapamayan Yonpaş Dumlupınar’ın antrenman sahası sorunu çözüldü.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın girişimleri ile sağlanan araziye çim futbol sahasını yapan Yonpaş Dumlupınar yönetimi, takımın antrenmanlarını yapacağı sahayı hazır hale getirdi. Yonpaş Dumlupınar kulüp başkanı Mehmet Evram konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Hayatta hiçbir şey kolay olmuyor. Özellikle de herkes size yapamazsınız deyince, hiç kolay olmuyor.Ama inanmak başarmanın yarısıymış. Bugün sahamızdayız. Çünkü biz hep birlikte inandık.”

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