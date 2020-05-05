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Yöneticiler kurallara uydular

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda yapılan toplantılarda başkanların ve yöneticilerin maskeli oldukları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü

Yöneticiler kurallara uydular

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kuruluspor faaliyetlerini de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı. Bu nedenle K-PET Ligleri ile ilgili belirsizlik devam ederken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da soruna çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilim ve Sağlık Kurullarından cevaba göre hareket edecek olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda dün yapılan 3 toplantıda başkanların ve yöneticilerin maskeli oldukları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.Başkanlar ve yöneticiler, gerek toplantı salonuna girişlerinde gerekse de toplantı salonunda oturman düzenlerinde araya gerekli mesafeyi koyarlarken, kürsüde oturan Arslan Bıçaklı ile Hasan Sertoğlu da mesafeli şekilde oturdular.

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