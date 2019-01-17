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Yönetici ve futbolcular cezalandırıldı

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Yönetici ve futbolcular cezalandırıldı
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Ortaköy Stadı’nda oynanan Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü U21 Süper Lig maçında hakeme yönelik fiili müdahalesi ve küfürler nedeniyle yedek kulübesinden ihraç edildikten sonra tehditlerini sürdüren Gençlik Gücü yöneticisi  Erdinç Selasiye’ye, 90 gün ceza verildi.

 Güzelyurt Baf Ülkü Yurdu Alpay Volkan Stadı’nda oynanan Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya KTFF U17 ligi maçı tamamlandıktan sonra rakip takım seyircilerine taş fırlatmak suretiyle olayların yaşanmasına ve bir taraftarın yaralanmasına neden olan Çetinkaya futbolcuları,  Muhammed Said Kartopu ve Ertunç Sayıner’e, 9’ar maç ceza verildi.

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