Yok böyle bir maç

Geçitkale ile İskele Trabzonspor arasında oynanan maçta tam 17 gol atılırken, Geçitkale maçı 10-7 kazandı

Richard BEALE

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta Geçitkale ile 1461 İskele Trabzonspor arasında Geçitkale Stadında oynanan maçta tam 17 gol atılırken, Geçitkale maçı 10-7 kazandı.

Cemal Sarı’nın yönettiği maçın ilk devresi 3-2 tamamlanırken, 7-5 tamamlanan ikinci devrede toplam 12 gol atıldı.

Geçitkale’nin gollerini Hasan Bayandursun 2, Akın Yıldırım 2, Onurhan Yazıcı 3, Batuhan Ak ve Vedat Marotlu 2 attı. 1461 İskele Trabzonspor’un golleri ise Okan Can, Hamit Çakaloğlu, Yasin Kurt 2, Hasan Uzun ve İbrahim Cavit’ten 2 geldi.