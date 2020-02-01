banner255
banner69
8 0
2020 Audi RS7 göz alıyor
2020 Audi RS7 göz alıyor
16 0
 
Öğretmenlerin oturacak yeri dahi yok
Öğretmenlerin oturacak yeri dahi yok
34 0
Geceyi Ocak alevi ısıttı
Geceyi Ocak alevi ısıttı
104 0
Rallide Kış Kupası heyecanı başlıyor
Rallide Kış Kupası heyecanı başlıyor
25 0
303 0
43 0
banner374

Yok böyle bir maç

banner27

Geçitkale ile İskele Trabzonspor arasında oynanan maçta tam 17 gol atılırken, Geçitkale maçı 10-7 kazandı

Yok böyle bir maç

Richard BEALE

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta Geçitkale ile 1461 İskele Trabzonspor arasında Geçitkale Stadında oynanan maçta tam 17 gol atılırken, Geçitkale maçı 10-7 kazandı.

Cemal Sarı’nın yönettiği maçın ilk devresi 3-2 tamamlanırken, 7-5 tamamlanan ikinci devrede toplam 12 gol atıldı.

Geçitkale’nin gollerini Hasan Bayandursun 2, Akın Yıldırım 2, Onurhan Yazıcı 3, Batuhan Ak ve Vedat Marotlu 2 attı. 1461 İskele Trabzonspor’un golleri ise Okan Can, Hamit Çakaloğlu, Yasin Kurt 2, Hasan Uzun ve İbrahim Cavit’ten 2 geldi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.