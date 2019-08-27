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Yok artık Mesarya

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Yok artık Mesarya
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K-PET Birinci Lig şampiyonluğu için gözünü karartan Mesarya, milli futbolcu transferlerine bir yenisini daha eklerken, futbolumuzun en önemli kalecisi Hasan Piro’yu kadrosuna kattı.

Merit Alsancak Yeşilova ile yollarını ayırma kararındna sonra, istenilen bonservis ücretinden dolayı futbolu bırakma noktasına kadar gelen Hasan Piro, Mesarya tarafından kiralık olarak transfer edildi.

Hasan Piro dün yeni takımı ile ilk antrenmanına çıkarken, antrenman dönüşü ise şanssızlık yaşadı. Arabası bozulan Hasan Piro, çekici yardımı ile evine dönebildi.

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