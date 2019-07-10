Yok artık Mesarya

Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olacak olan Mesarya, flaş transferlerine bir yenisini daha eklerken, futbolumuzun önemli yıldızlarından İbrahim Çıdamlı’yı kadrosuna kattı.

Arda Sözcü, Mustafa Kermoğlu, Sami Ergazi gibi önemli transferlerden sonra Mesarya yönetimi, Yenicami’den İbrahim Çıdamlı’yı da kadrosuna kattı.

İbrahim Çıdamlı’nın bonservisli transferi Mesarya’nın, flaş transferler yapan Girne Halk Evi, Gençler Birliği ve Yonpaş Dumlupınar gibi takımlarla kıyasıya şampiyonluk mücadelesi vereceğinin işareti oldu.