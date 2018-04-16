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Yok Artık Küsbeci

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BTM Birinci Lig ekibi Denizli'nin golcüsü Hüseyin Küsbeci, takımının Yılmazköy'ü deplasmanda 7-1 mağlup ettiği maçta 7 gole imza atarak büyük bir başarıya imza attı

Yok Artık Küsbeci
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Futbolumuzun önemli golcülerinden olan Hüseyin Küsbeci, Beden Eğitimi öğretmeni olarak Lefke bölgesine atandıktan sonra futbol hayatına bölge takımlarından Denizli'de devam etmeye başlamıştı.

BTM Birinci Lig'de zirve yarışı içerisinde bulunan ve lig ikinciliğini kovalayan Denizli'nin en önemli silahlarından olan Hüseyin Küsbeci, takımının Yılmazköy'ü deplasmanda 7-1 mağlup ettiği maçta 7 gole imza atarak büyük bir başarıya imza attı.

15, 23, 35, 45, 50, 54 ve 88. dakikalarda fileleri sarsan Hüseyin Küsbeci, maçtan sonra yaptığı açıklamada ise 7 gol atmasına yardımcı olan takım arkadaşlarına teşekkür etti.

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