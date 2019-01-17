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Yılmazköy futbolcularına 9 maç ceza

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Yılmazköy futbolcularına 9 maç ceza
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Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu BTM 1. Lig Kırmızı Grubu’da oynanan 8. hafta maçlarını ve BTM 1. Lig Beyaz Grubu’nda oynanan 7. hafta maçlarını tescil etti.

12 Ocak 2019 tarihinde Zümrütköy Stadı’nda oynanan BTM I.Lig Beyaz Grup Yılmazköy – Lapta maçında, Yılmazköy futbolcusu Hüseyin Nazlı’ya, hakeme yönelik küfür ettiğinden dolayı 5 maç ceza verildi. Mehmet Dulkadir ise maç sonrası hakeme itirazdan dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart görüp, hakeme saldırmaya çalıştı. Yılmazköy futbolcusu Mehmet Dulkadir’e ise 4 maç ceza verildi.

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