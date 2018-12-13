Yılmaz, Spor Dairesi'ni göreve davet etti

Kulüpler Birliği başkanı Hüseyin Özen Yılmaz, yağan aşırı yağmurlar nedeni ile oluşan selden büyük zarar gören Merit Alsancak Yeşilova Kulübü'nün stadı, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı'nı ziyaret etti.

Dün gerçekleştirilen ziyarette Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel ile de görüşen Hüseyin Özen Yılmaz, Spor Dairesi yetkililerinden acilen konuyla ilgili çalışma başlatmalarını beklediklerini açıkladı. Yılmaz, konunun takipçisi olmaya devam etmekle beraber tüm futbol kulüplerinin saha ve tesisleriyle ilgili yerinde ziyaretleri devam ettireceklerini de sözlerine ekledi.