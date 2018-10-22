Yılmaz ile Orman buluştu

Hüseyin Özen Yılmaz başkanlığındaki Kulüpler Birliği heyeti, Türkiye Profesyonel Futbol Kulüpler Birliği Vakfı başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerini, ziyaret etti. Ziyarette Iki kurumun istişare ederek birlikte neler yapabileceği konuşuldu. Verimli geçen görüşme sonrasında en kısa sürede yine biraraya gelinmesi kararlaştırıldı.
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