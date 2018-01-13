Yılmaz Balcı Anı Kupası Ocak’ın

Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı külüpleri arasında oynanan Yılmaz Balcı Anı Turnuvası’nın galibi 2-2 beraberlikle biten maç sonrasında penaltı atışlarıyla Türk Ocağı oldu

Kıbrıs Türk Futboluna uzun yıllar yönetim kademelerinde hizmetler veren Pasha Grup yöneticilerinden merhum Yılmaz Balcı ölüm yıldönümünde adına konan kupa için oynanan anı maçı ile anıldı.

Lefkoşa Şht.Ruso Stadında dün Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı külüpleri arasında oynanan Yılmaz Balcı Anı Turnuvası’nın galibi 2-2 beraberlikle biten maç sonrasında penaltı atışlarıyla Türk Ocağı oldu.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, KK Başkanı Hasan Tosunoğlu, TOL Başkanı Fahri Altınör, organizasyonu düzenleyen Pasha Grup CEO’su Şükrü Tezel, Grup yöneticileri, Yılmaz Balcı’nın kardeşi Vahid Balcı ve Balcı ailesi yanısıra kalabalık bir sporsever kitlesinin de izlediği maç sonrası maçı yöneten hakemlere, 2 kulübün başkanlarına, kulüp kaptanlarına anı plaketi ve kupa takdim edildi.

Kazananın dostluk olduğu, devre arasında izleyenlere kavurma ve lokma ikram edilen anı maçı futbolcularla yöneticilerin toplu anı fotoğrafı ile noktalandı. Lha