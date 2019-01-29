Yılmaz: Aday değilim

Futbol Kulüpler Birliği başkanı Hüseyin Özen Yılmaz, olağan üstü genel kurulda başkan adayı olmayacağını açıkladı

Futbol Kulüpler Birliği’nin 12 Şubat’ta gerçekleştireceği olağan üstü genel kurulda, mevcut başkan Hüseyin Özen Yılmaz, başkan adayı olmayacağını açıkladı.

Birçok zorlukla boğuşan kulüpleri bir de genel kurulda başkan seçimi ile uğraştırıp, kulüpleri kırdırmanın gereksiz olduğunu belirten Hüseyin Özen Yılmaz, yeni seçilecek başkan ve yönetim kuruluna da koşulsuz destek vereceğini ve yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Futbol Kulüpler Birliği’nin olağan üstü genel kurulunda, Arslan Bıçaklı’nın, 6 aylık geçiş süresi için başkan adayı olması bekleniyor.

Bu arada 15. yaşını kutlayan Futbol Kulüpler Birliği’nde bugün eski başkanları Özel Tahsin, Yurdaer Garip, Arslan Bıçaklı ve Kemal Köseoğlu’na, plaket takdim edilecek.