Yılın son derbisinde gülen Beşiktaş

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gülen taraf ev sahibi oldu. Siyah Beyazlılar, 4. kez VAR'a gidilen maçta Adem Ljajic'in penaltı golüyle ezeli rakibini 1-0 yendi. Puanını 24'e çıkaran Siyah Beyazlılar, Galatasaray ile puanını eşitledi ve averajla 4. sıraya yükseldi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren derbi maçta Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

13. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi... Ljajic, sağdan topla cezasahasına girdi. Çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak sol direğin hemen yanından auta gitti.

14. dakikada Ozan Kabak'ın cezasahası içi sol çaprazında ayağını Mustafa Pektemek'in kafasının üzerine kaldırınca Cüneyt Çakır, çift vuruşu gösterdi. Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta, top barajdan döndü. Ancak daha sonra VAR incelemesi sonrası Cüneyt Çakır, topun Eren Derdiyok'un kolundan döndüğünü tespit edip, penaltı noktasını gösterdi.

18.' Penaltı atışı için topun başına geçen Adem Ljajic, topu kalenin ortasına gönderdi. Muslera, sağına yatarken ayaklarıyla topu çıkarmak istedi; ancak çabası yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

27.' Ljajic'in sağdan ortasında Dorukhan altıpas ön çizgisi yakınında kafayı vurdu. Kaleci Muslera, topu kontrol etti.

33.' Selçuk İnan'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, Ozan Kabak altıpas sol içine düşen topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten döndü.

38'. Eren Derdiyok, Necip Uysal ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi. Hakem Cüneyt Çakır, VAR odasıyla konuştuktan sonra devam dedi.

41.' Galatasaray atağında Medel'in uzaklaştırmak istediği top Vida'dan döndü. Galatasaraylı oyuncular penaltı beklerken; Cüneyt Çakır, VAR'a gitti. VAR incelemesi sonrası oyun devam etti.

56.' Fernando'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Karius son anda sağına yatarak topun ağlara gitmesine izin vermedi; Vida, meşin yuvarlağı tehlikeli bölge dışına gönderdi.

PENALTI KARARI VAR İNCELEMESİ SONRASI İPTAL

66.' Onyekuru, Necip'le mücadelesinde ceza sahası içinde yerde kaldı. Cüneyt Çakır önce penaltı noktasını gösterdi, ardından VAR'a gitti. Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrası penaltıyı iptal etti ve Onyekuru'nun topa elle müdahale ettiğini tespit etti.

84. Muğdat'ın ceza sahası sağ yan çizgisi yakınından arka direğe ortasına demarke durumdaki Ömer Bayram gelişine bir vole çıkardı. Top üstten auta gitti.

88.' Maicon'un penaltı noktası sol yanından topuk vuruşunda top az farkla sol direğin yanından auta gitti.

90+4'. Caner Erkin, ceza sahasına soldan topla girdi. Sağdan bindirme yapan Vagner Love'a karşın kendi vurmayı denedi. Muslera meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

90+5'. Quaresma, ani gelişen Beşiktaş atağında cezasahası sol içinde Muslera ile karşı karşıya kaldı. Portekizlinin vuruşunda top üstten auta gitti.