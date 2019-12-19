Yılın maçı Dayı’nın

K-PET Süper Ligde yılın maçı olan 15. hafta maçında lig ikincisi Cihangir, 21 Aralık Cumartesi Saat 14:00’te, lider Mağusa Türk Gücü’nü Cihangir Stadında konuk edecek.
Merkez Hakem Kurulu, ilk devrenin liderinin belirleneceği bu maça sezonun forma hakemlerinden olan deneyimli isim Fehim Dayı’yı atadı.
K-PET Süper Ligde 15. hafta programı şöyle;
21 Aralık Cumartesi Saat 14:00
Yenicami - M.A.Yeşilova, Atatürk Stadı
DTB – Hamitköy, Mete Adanır Stadı
Cihangir – MTG, Cihangir Stadı
Lefke – Gönyeli, 16 Ağustos Stadı
22 Aralık Pazar Saat 14:00
Türk Ocağı – Göçmenköy, Mete Adanır Stadı
Düzkaya – Çetinkaya, Nihat Bağcıer Stadı
Binatlı – K.Kaymaklı, Üner Berkalp Stadı
Gençlik Gücü – BÜY, Atatürk Stadı