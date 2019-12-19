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Yılın maçı Dayı’nın

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Yılın maçı Dayı’nın

K-PET Süper Ligde yılın maçı olan 15. hafta maçında lig ikincisi Cihangir, 21 Aralık Cumartesi Saat 14:00’te, lider Mağusa Türk Gücü’nü Cihangir Stadında konuk edecek.

Merkez Hakem Kurulu, ilk devrenin liderinin belirleneceği bu maça sezonun forma hakemlerinden olan deneyimli isim Fehim Dayı’yı atadı.

K-PET Süper Ligde 15. hafta programı şöyle;

21 Aralık Cumartesi Saat 14:00

Yenicami - M.A.Yeşilova, Atatürk Stadı

DTB – Hamitköy, Mete Adanır Stadı

Cihangir – MTG, Cihangir Stadı

Lefke – Gönyeli, 16 Ağustos Stadı

22 Aralık Pazar Saat 14:00

Türk Ocağı – Göçmenköy, Mete Adanır Stadı

Düzkaya – Çetinkaya, Nihat Bağcıer Stadı

BinatlıK.Kaymaklı, Üner Berkalp Stadı

Gençlik Gücü – BÜY, Atatürk Stadı

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