Yılın maçı Dayı’nın

K-Pet Süper Lig’de yılın maçı olan bu akşamki Mağusa Türk Gücü – Yenicami maçını Fehim Dayı yönetecek. 10. haftada alt sıraları yakından ilgilendiren Küçük Kaymaklı ile Gençlik arasındaki maç da ön plana çıkıyor. K-Pet 1.Lig lideri Göçmenköy ise bu hafta Yalova’yı ağırlayacak

Hikmet ÇELİKEL Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Süper Lig’de 10. haftanın programını ve maçların oynanacağı stadları ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı. K-Pet Süper Lig’de yılın maçı olan bu akşamki Mağusa Türk Gücü – Yenicami maçını Fehim Dayı yönetecek. 10. haftada K-Pet Süper Lig’de, alt sıraları yakından ilgilendiren Küçük Kaymaklı ile Gençlik arasındaki maç da ön plana çıkıyor. K-Pet 1.Lig lideri Göçmenköy 10. haftada Yalova’yı ağırlayacak. Maçı Emre Öztaşlı yönetecek. K-Pet Süper Lig’de 10. haftanın programı, maçların oynanacağı stadlar ve maçları yönetecek hakemler şöyle: 23 Kasım Cuma, Saat 18:00 MTG – Yenicami, Dr Fazıl Küçük Stadı, Fehim Dayı 24 Kasım Cumartesi, Saat 14:00 Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Turgay Misk Baf Ülkü Yurdu – Doğan Türk Birliği, Üner Berkalp Stadı, Kerem Eran Merit A. Yeşilova – Esentepe, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Mehmet Sezener 25 Kasım Pazar, Saat 14:00 Türk Ocağı – Gönyeli, Mete Adanır Stadı, Ali Özer Çetinkaya – Gençler Birliği, Atatürk Stadı, Serkan Durmaz Cihangir – Girne Halk Evi, Cihangir Stadı, Hakan Muhtaroğlu 25 Kasım Pazartesi, Saat 18:00 Lefke – Binatlı, 16 Ağustos Stadı, Utku Hamamcıoğlu K-Pet 1. Lig 10. hafta maç programı, maçların oynanacağı stadlar ve maçları yönetecek hakemler şöyle: 24 Kasım Cumartesi, Saat 14:00 Yeni Boğaziçi – Maraş, Osman Mehmet Ergün Stadı, İsfendiyar Açıksöz Düzkaya – Değirmenlik, Nihat Bağcıer Stadı, Osman Küçük Göçmenköy – Yalova, Göçmenköy Stadı, Emre Öztaşlı Akova – Karşıyaka, Eray Vudalı Stadı, Osman Özpaşa Doğancı – Mormenekşe, Emek Stadı, Zekai Töre Mesarya – Ozanköy, Hasan Bardakko Stadı, Serkan Şimşek 25 Kasım Pazar, Saat 14:00 B.Bağcıl – Hamitköy, Bağcıl Stadı, Mustafa Öztugay Çanakkale –Yonpaş Dumlupınar, Muharrem Döveç Stadı, Evren Karademir