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Yılın maçı Dayı’nın

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K-Pet Süper Lig’de yılın maçı olan bu akşamki Mağusa Türk Gücü – Yenicami maçını Fehim Dayı yönetecek. 10. haftada alt sıraları yakından ilgilendiren Küçük Kaymaklı ile Gençlik arasındaki maç da ön plana çıkıyor. K-Pet 1.Lig lideri Göçmenköy ise bu hafta Yalova’yı ağırlayacak

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Yılın maçı Dayı’nın
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Hikmet ÇELİKEL

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Süper Lig’de 10. haftanın programını ve maçların oynanacağı stadları ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

K-Pet Süper Lig’de yılın maçı olan bu akşamki Mağusa Türk Gücü – Yenicami maçını Fehim Dayı yönetecek. 10. haftada K-Pet Süper Lig’de, alt sıraları yakından ilgilendiren Küçük Kaymaklı ile Gençlik arasındaki maç da ön plana çıkıyor. K-Pet 1.Lig lideri Göçmenköy 10. haftada Yalova’yı ağırlayacak. Maçı Emre Öztaşlı yönetecek.

K-Pet Süper Lig’de 10. haftanın programı, maçların oynanacağı stadlar ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

23 Kasım Cuma, Saat 18:00

MTG – Yenicami, Dr Fazıl Küçük Stadı, Fehim Dayı

24 Kasım Cumartesi, Saat 14:00

Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Turgay Misk

Baf Ülkü Yurdu – Doğan Türk Birliği, Üner Berkalp Stadı, Kerem Eran

Merit A. Yeşilova – Esentepe, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Mehmet Sezener

25 Kasım Pazar, Saat 14:00

Türk Ocağı – Gönyeli, Mete Adanır Stadı, Ali Özer

Çetinkaya – Gençler Birliği, Atatürk Stadı, Serkan Durmaz

Cihangir – Girne Halk Evi,  Cihangir Stadı, Hakan Muhtaroğlu

25 Kasım Pazartesi, Saat 18:00

Lefke – Binatlı, 16 Ağustos Stadı, Utku Hamamcıoğlu

K-Pet 1. Lig 10. hafta maç programı, maçların oynanacağı stadlar ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

24 Kasım Cumartesi, Saat 14:00

Yeni Boğaziçi – Maraş, Osman Mehmet Ergün Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Düzkaya – Değirmenlik, Nihat Bağcıer Stadı, Osman Küçük

Göçmenköy – Yalova, Göçmenköy Stadı, Emre Öztaşlı

Akova – Karşıyaka, Eray Vudalı Stadı, Osman Özpaşa

Doğancı – Mormenekşe, Emek Stadı, Zekai Töre

Mesarya – Ozanköy, Hasan Bardakko Stadı, Serkan Şimşek

25 Kasım Pazar, Saat 14:00

B.BağcılHamitköy, Bağcıl Stadı, Mustafa Öztugay

Çanakkale –Yonpaş Dumlupınar, Muharrem Döveç Stadı, Evren Karademir

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