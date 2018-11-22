Yılın maçı Dayı’nın

Hikmet ÇELİKEL
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Süper Lig’de 10. haftanın programını ve maçların oynanacağı stadları ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
K-Pet Süper Lig’de yılın maçı olan bu akşamki Mağusa Türk Gücü – Yenicami maçını Fehim Dayı yönetecek. 10. haftada K-Pet Süper Lig’de, alt sıraları yakından ilgilendiren Küçük Kaymaklı ile Gençlik arasındaki maç da ön plana çıkıyor. K-Pet 1.Lig lideri Göçmenköy 10. haftada Yalova’yı ağırlayacak. Maçı Emre Öztaşlı yönetecek.
K-Pet Süper Lig’de 10. haftanın programı, maçların oynanacağı stadlar ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
23 Kasım Cuma, Saat 18:00
MTG – Yenicami, Dr Fazıl Küçük Stadı, Fehim Dayı
24 Kasım Cumartesi, Saat 14:00
Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Turgay Misk
Baf Ülkü Yurdu – Doğan Türk Birliği, Üner Berkalp Stadı, Kerem Eran
Merit A. Yeşilova – Esentepe, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Mehmet Sezener
25 Kasım Pazar, Saat 14:00
Türk Ocağı – Gönyeli, Mete Adanır Stadı, Ali Özer
Çetinkaya – Gençler Birliği, Atatürk Stadı, Serkan Durmaz
Cihangir – Girne Halk Evi, Cihangir Stadı, Hakan Muhtaroğlu
25 Kasım Pazartesi, Saat 18:00
Lefke – Binatlı, 16 Ağustos Stadı, Utku Hamamcıoğlu
K-Pet 1. Lig 10. hafta maç programı, maçların oynanacağı stadlar ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
24 Kasım Cumartesi, Saat 14:00
Yeni Boğaziçi – Maraş, Osman Mehmet Ergün Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Düzkaya – Değirmenlik, Nihat Bağcıer Stadı, Osman Küçük
Göçmenköy – Yalova, Göçmenköy Stadı, Emre Öztaşlı
Akova – Karşıyaka, Eray Vudalı Stadı, Osman Özpaşa
Doğancı – Mormenekşe, Emek Stadı, Zekai Töre
Mesarya – Ozanköy, Hasan Bardakko Stadı, Serkan Şimşek
25 Kasım Pazar, Saat 14:00
B.Bağcıl – Hamitköy, Bağcıl Stadı, Mustafa Öztugay
Çanakkale –Yonpaş Dumlupınar, Muharrem Döveç Stadı, Evren Karademir