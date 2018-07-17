Yılın gelecek vaat eden hakemi Töre

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nin, “Yıltan Muslu Yılın Gelecek Vaat Eden Hakemi” ödülüne Zekai Töre seçildi

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nin prensipler çerçevesinde ve hakemin yıl içerisindeki sergilediği performansa göre” geleneksel olarak seçilen ve bir marka haline gelen “Yıltan Muslu Yılın Gelecek Vaat eden Hakemi” ödülüne Zekai Töre seçildi.

Ayrıca, Kıbrıs Türk Futbol hakemliğine uzun yıllar hizmet etmiş ve hakemliğin gelişmesi adına hakemlerle birlikte hareket eden Alper Aligüllü, Yıltan Muslu’nun eşi anısına verilecek özel ödüle layık görülmüştür.

Ödüle layık görülen Zekai Töre ve Alper Aligüllü ödülünü, 19 Temmuz 2018 Perşembe akşamı saat 19.00’da Gönyeli Yenikent’teki “Med Club Tesisi’nde (Kıbrıs Türk Tabipler Birliği)” Yıltan Muslu Ailesi tarafından, yapılacak olan bir tören ile verilecektir.

hakemliğe 2012 yılında başladı. 2013 yılında “ C ” klasman, 2015 yılında “ B “ klasman ve 2018 yılında “ A “ klasmanlığına yükseldi. Zekai Töre hakemliğe başladığı günden itibaren başarı ile görevini sürdürmekte olup, bundan sonraki hedefinin de öncelikle bulunduğu klasmanda başarının sürdürülebilir düzeyde kalmasının gerekliliklerini yerine getirmektir. Orta vadede ise, üst Klasman hakemi olarak ülke futboluna katkı sağlayıp, uluslararası düzeyde de imkânlar elverdiği sürece ülke hakemliğini ileri taşımayı hedeflemektedir. Haziran ayı içerisinde Londra’da gerçekleştirilen CONIFA Dünya Kupasında yardımcı hakem olarak görev almış ve başarılı maçlar çıkarmıştır.

Zekai Töre, tüm genç hakem kardeşlerine aldığı bu ödülün ayrı bir motivasyon kaynağı olmasını temenni eder, kendisi üzerinde emeği olan tüm hocalarına ve spor camiasına teşekkürlerini ve saygılarını sunar.

Yapılacak olan ödül töreninde değerli basınımızı ve tüm sporseverleri aramızda görmek, bizleri ve camiamızı onurlandıracaktır.

2001 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlenen “Yıltan Muslu Yılın Gelecek Vadeden Hakemi” ödülüne, geçmiş yıllarda layık görülen başarılı hakemlerimiz ise sırasıyla; Mehmet Sezener (2001), Serkan Şimşek (2002), Serdar Bilgimer (2003), Önder Güç (2004), Fehim Dayı (2005), Ali Çavuş (2006), Osman Özpaşa (2007),Salih Tekirdağlı (2008), Ali Özgül (2009), Olkan Özyanık (2010) , Gökhan Koşer (2011), Hakan Muhtaroğlu (2012), Ali Özer (2013), Ali Rıza Tufan Çerçioğlu (2014) ve Hüseyin Özkan’dır (2015), Turgay Misk (2016).