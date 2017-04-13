Yıldızlarımız, İspanya’da parlıyor

Uluslararası Akdeniz Kupası 2017 (MIC) için İspanya’da bulunan KTFF U14 Milli Takımı, grup maçlarını namağlup tamamlarken, son 32 takımın arasına girdi

Necmi USAL (KTYSD-Barcelona)

Uluslararası Akdeniz Kupası’nda (Mediterranean International Cup) mücadele eden U14 Milli Takımımız (CTFA Stars), dün oynadığı 2 maçla birlikte grup karşılaşmalarını tamamladı. Sabahleyin Katalan ekibi Ef Sant Feliu ile karşı karşıya gelen millilerimiz, rakibi ile 1-1berabere kalırken, akşam maçında ise grubun güçlü ekibi GPS Spain karşısında yine aynı skorla sahadan ayrıldı.

Galibiyeti kaçırdık

U14 Milli Takımımız, günün ilk maçını TSİ sabah saat 10.00’da Ef Sant Feliu takımı ile oynadı. Begur Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Maçın başında savunmada yaptığı hata sonucunda kalesinde golü gören CTFA Stars, daha sonra oyun üstünlüğünü ele aldı ve rakibinin üzerine gitmeye başladı. 15. dakikada takım kaptanı Saadettin Özinançlı, ceza sahası dışından müthiş bir şutla topu filelere göndererek skora dengeyi getirdi. Golden sonra baskısını rakip kalede hissettiren Milli Takımımız, aradığı golü bir türlü bulamayınca karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

GPS Spain’e sahayı dar ettik

Sabah oynadığı maçın ardından kaldığı otele dönen milliler, kısa bir süre dinlenip öğlen yemeğini yedikten sonra TSİ 17.00’da ikinci maçına çıktı. Palafrugell Stadı’nda grubun güçlü ekibi GPS Spain ile karşı karşıya gelen CTFA Stars, öne geçtiği karşılaşmanın son bölümünde kalesinde şanssız bir gol görünce grup liderliği şansını kaybetti ve grubu 2. sırada tamamlayarak adını son 32 takım arasına yazdırdı. Kalabalık bir futbol sever önünde oynanan karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona ererken, milli takımımız 2 net pozisyondan yararlanamadı. İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan CTFA Stars, rakibi karşısında daha fazla pozisyon bulmaya başladı ve 39. dakikada Dennis Faik Korgan’ın akıl dolu aşırtma vuruşu ile öne geçti. Büyük sevinç yaşayan U14 Milli Takımı, maçın tamamlanmasına son 5 dakika kalan karambolden kalesinde golü görünce 1 puana razı oldu ve gruptan 1 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 5 puanla 2. sırada çıkmayı başararak adını son 32 takım arasına kaldı.

Rakip Celta Vigo

U14 Milli Takımımız, 2. tura kalmak için bugün TSİ 13.00’da Calonge Stadı’nda Celta Vigo ile kozlarını paylaşacak. Millerimiz, tek maç eleminasyon sisteminde oynanacak olan karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda adını 2. tura yazdıracak. Aksi bir sonuç halinde U14 Milli Takımı turnuvaya veda edecek.