Yıldızlardan daha iyi çıktı

Yıllardır eski yıldızlara verilen yüksek ücretler, kulüpleri büyük zarara uğrattı. Buna rağmen Fayda-Maliyet analizi yapıldığında AdisJahoviç'in Türkiye'ye gelişi önemli bir transfer başarısı olarak öne çıkıyor

3 büyüklerin transferde yaşadığı hayal kırıklıkları saymakla bitmiyor.

Çuvalla para verilen yıldızlar, bırakın şov yapmayı, çoğu zaman sakatlıktan dolayı maça dahi çıkamıyor.

Fatih Terim, Türk futbolundaki transfer politikasının yanlışlığını, ‘’Artık futbolcuların geçmişine değil geleceğine para vereceğiz’’ diyerek itiraf etti.

Yaşlı yıldızlara verilen yüksek bonservis bedelleri ve astronomik maaşlar kulüplerin belini büktü.

Buna rağmen ülkemizde transfer başarısı olarak gösterilebilecek az da olsa güzel örnekler var.

AdisJahoviç bu örneklerin en dikkat çekeni.

Kuzey Makedonyalı futbolcu, 31 Ağustos 2016’da 1. Lig ekiplerinden Göztepe’ye transfer olduğunda, Türk futbolseverlerin hiç tanımadığı bir oyuncuydu.

Jahoviç, daha önce Bosna Hersek, Hırvatistan, İsviçre, Ukrayna ve Rusya’nın iddiasız takımlarında forma giymişti.

İzmir ekibi, golcü futbolcuyu Rusya’nın Samara takımından bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

AdisJahoviç, o sezon 33 maçta 21 gol atarak, Göztepe’nin 14 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırdı.

Kuzey Makedonyalı futbolcu, sonraki sezon Süper Lig’e de hızlı giriş yaptı.

Jahoviç, sezonun ilk yarısında Göztepe’de 18 maçta 14 gol ve 4 asistle oynadı.

Başarılı futbolcu, İzmir ekibinden istediği ücret artışını alamayınca, 30 Ocak 2018’da 1 buçuk milyon euro bonservisle Konyaspor’a transfer oldu.

Konya’da da 5 kez rakip ağları sarsan Jahoviç sezonu 19 golle Gomis ve Burak Yılmaz’ın ardından üçüncü sırada tamamladı.

Jahoviç, 2018-2019 sezonunda da Konyaspor’da 6 gollük bir performans sergiledi.

Süper Lig’in etkili forvetinin Türkiye’deki üçüncü durağı, 1 Temmuz 2019’da BTC TürkYeniMalatyaspor oldu.

Jahoviç, yeni takımında da rakip savunmaların zorlandığı bir golcü özelliğine büründü.

Bu sezon ligde 12 maçta 9 kez rakip kalecileri avlayan 32 yaşındaki oyuncu, gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti.

AdisJahoviç, Türkiye’de geçirdiği 3 buçuk yıl sonunda Fayda – Maliyet analizi yapıldığında büyük umutla transfer olan birçok yıldızdan daha çok Türk futboluna renk kattı.