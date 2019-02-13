Yıldızlarda gol yağmuru

Digitech U15 Yıldızlar Liginde ikinci hafta maçları oynanırken, maçlarda atılan gol sayısının fazlalığı dikkat çekiyor.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Çanakkale - Maraş: 3-1
Yonpaş Dumlupınar - MTG: 3-1
2. Grup
Yeni Boğaziçi – Güvercinlik, 1-0
Dörtyol - Gençler Birliği, 0-5
3. Grup
YAK - Çetinkaya, 11-0
KK - GG, 3-0
4. Grup
Göçmenköy – Yılmazköy, 6-0
Gönyeli – Dikmen, 12-1
5. Grup
Lefke - Bağcıl, 3-1
Binatlı – BÜY, 0-1
6. Grup
DTB - MAY, 4-1
TOL - GHE, 8-0
7. Grup
Düzkaya - Esentepe, 4-1
Tatlısu - Sipahi, 0-8
8. Grup
Hamitköy - Vadili, 3-1
Cihangir – Değirmenlik, 1-4