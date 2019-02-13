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Yıldızlarda gol yağmuru

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Yıldızlarda gol yağmuru
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Digitech U15 Yıldızlar Liginde ikinci hafta maçları oynanırken, maçlarda atılan gol sayısının fazlalığı dikkat çekiyor.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Çanakkale - Maraş: 3-1

Yonpaş Dumlupınar - MTG: 3-1

2. Grup

Yeni Boğaziçi – Güvercinlik, 1-0

Dörtyol - Gençler Birliği, 0-5

3. Grup

YAK - Çetinkaya, 11-0

KK - GG, 3-0

4. Grup

Göçmenköy – Yılmazköy, 6-0

Gönyeli – Dikmen, 12-1

5. Grup

Lefke - Bağcıl, 3-1

Binatlı – BÜY, 0-1

6. Grup

DTB - MAY, 4-1

TOL - GHE, 8-0

7. Grup

Düzkaya - Esentepe, 4-1

Tatlısu - Sipahi, 0-8

8. Grup

Hamitköy - Vadili, 3-1

Cihangir – Değirmenlik, 1-4

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