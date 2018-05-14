Yıldız Polemityalılar şampiyon

KTFF U15 Final maçı dün akşam Mete Adanır Stadı'nda oynandı. BinatlıU15 Takımı, rakibi YenicamiU15 Takımı'nı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu şampiyonluk Binatlı'nın U15 Ligi'ndeki ilk şampiyonluğu oldu.
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