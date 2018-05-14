Yıldız Polemityalılar şampiyon

KTFF U15 Final maçı dün akşam Mete Adanır Stadı'nda oynandı. BinatlıU15 Takımı, rakibi YenicamiU15 Takımı'nı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu şampiyonluk Binatlı'nın U15 Ligi'ndeki ilk şampiyonluğu oldu.