Yıldız Gargalar yarı finalde

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi'nde Çeyrek Final 2. maçları sonunda yarı finale yükselen ekipler belli oldu.
Mağusa Türk Gücü U17 Takımı, 8-0 kazandığı maçın rövanşında Doğan Türk Birliği'ni Canbulat Stadında 8-1 mağlup ederek, yarı finale yükseldi.
Mehmet Kazım Ünal'ın yönettiği maçta Mağusa Türk Gücü'nün gollerini, Arda Gece 2, Umut Özyıldız, Akil Özelmas, Baran Derin, Ökkeş Acet, Mehmet Kuşoğlu ve Arda Maydon attı. Doğan Türk Birliği'nin tek golü Yalçın Dağer'den geldi.