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Yıldız adayları, taramadan geçecek

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Yıldız adayları, taramadan geçecek
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KTFF Eğitim Üst Kurulu Yetenek Tarama ve Geliştirme Projesi kapsamında Milli Takımlar gelişim gruplarını oluşturacak.

Bu nedenle 3 Şubat 2018 Cumartesi Lefkoşa Yusuf Kaptan Sahası’nda sadece 2007 doğumlulara yönelik futbolcu yetenek taraması gerçekleştirilecek. Lefkoşa ilçesindeki kulüpler, akademiler veya okullar bünyesinde yer alan 2007 doğumlu futbolcuların saat 9.30 kayıt için sahada hazır olmaları gerekmektedir. KTFF Eğitim Üst Kurulu, önümüzdeki günlerde proje kapsamında tüm ada çapında uygulaması gerçekleştirilecek tarama modeline kaydedilen aday çocukları üniversite Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullar’ının da desteği ile daha detaylı bilimsel araştırma süreçlerine dahil etmeyi planlanlıyor.

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