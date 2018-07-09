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Yıldırım yine ameliyat olacak

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Yıldırım yine ameliyat olacak
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Görneç' in başarılı orta saha futbolcusu Hüseyin Yıldırım, şanssız diz sakatlığından kurtulmak için ikinci kez ameliyat masasına yatacak. Geçen sezon ameliyat sonrasında yeniden sakatlanan Hüseyin, yeni sezon öncesinde ameliyat olarak sağlığına ulaşmayı planlıyor.

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