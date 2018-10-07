Yıldırım Masterleri, Dünya Barış Kupası'nda başarılı oldu

Kuşadası’nda düzenlenen Dünya Barış Kupası Masterler Uluslararası Futbol Turnuvası'na katılan Yıldırım Masterleri, başarılı bir turnuva geçirmesine rağmen yarı finali ikili averajla kaçırdı

Her yıl Ekim ayının ilk haftasında Kuşadası’nda düzenlenen Dünya Barış Kupası Masterler Uluslararası Futbol Turnuvası, tamamlandı.

Bu yıl üçüncüsünün düzenlendiği turnuvada Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Romanya’dan toplam 21 takım mücadele etti. Turnuvanın başlama vuruşunu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş yaparken, Altıntaş, “Tüm takımlara Büyükşehir Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu adına başarılar diledi. Zevkli ve çekişmeli mücadelelere sahne olan Dünya Barış Kupası 3. Uluslararası Masterler Futbol Turnuvası’nda ülkemizden mücadele eden Yıldırım Masterleri başarılı bir turnuva geçirdiler. Yıldırım Masterleri ilk maçlarında Antalya Masterleri'ne 4-3 yenildikten sonra Narlıdere Masterleri'ni 3-1 ve Ayyıldız Masterleri'ni 1-0’lık skorlarla geçmesine rağmen, yarı final biletini ikili averajla kaçırarak turnuvadan elendi.