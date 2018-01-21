Yıldırım beraberliğe abone

BTM Ligi Kırmızı Grup ikinci hafta karşılaşmasında Yıldırım konuk ettiği Gaziköy karşısında neredeyse 90 dakika 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle ikinci maçtanda 1-1 beraberlikle ayrıldı

Stad: Akova Eray Vudalı Stadı

Hakemler: Fatih Bardakçıoğlu, Emre Çevikdal, Abdullah Genç

Yıldırım: Doğuhan, Kemal, Osman Gün, Hasan, Emre, Sezer, Serkan, Osman Hafiye (Mustafa), Celal (Ahmet), Osman Habeşoğlu, Barış (Halil)

Gaziköy: Hasan, Salih, Recep (Ali), Mustafa (Ahmet Hayta), Kemal, İsmail, Mehmet(Serhan), Doğan, Ahmet, Ceren

Gol: Dk. 2 Osman Hafiye (Yıldırım), Dk 90+3 Ahmet Duyar (Gaziköy)

İbrahim DALOĞLU

BTM 1. Ligi’nin 2. haftası dün oynanan Kırmızı Grup maçlarıyla tamamlandı. İlk haftayı beraberlikle tamamlayan Yıldırım konuk ettiği ilk haftanın galiplerinden Gaziköy’le yine sahadan 1-1 eşitlikle ayrılarak puanını 2 yaparken Gaziköy ise 4 puana yükseldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Yıldırım golü erken buldu.

2. Dk. Gelişen Yıldırım atağında Osman Hafiye’nin vuruşunda top kale direğine de vurarak ağlarla buluştu.

11. Dk. Sağ kanattan gelişen Yıldırım atağında Gaziköy ceza sahasına yapılan ortada Osman Hafiye’nin kafa vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

20 Dk. Gaziköy atağında defanstan dönen topla buluşan Ceren’in sert şutunu kaleci Doğuhan çok güzel uzanarak çıkardı.

27.Dk Yıldırım atağında Gaziköy ceza yayı üzerinde topla buluşan Osman Habeş’in şutunda defansa çarpyaan top bir anda Barış’ın önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Barış’ın şutunda kaleci uzanarak topu kontrol etti.

İkinci devrede beraberlik için yüklenen Gaziköy pozisyon bulmakta zorlandı.

70. Dk. Gaziköy atağında Ahmet Duyar’ın ortasında arka direkte topla buluşan Doğan’ın kaleci Doğuhan’la karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu kaleci Doğuhan çıkardı.

73. Dk. Yıldırım’ın geliştirdiği kontra atakta defans arkasında topla buluşan Osman Habeş’in çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.

90 +3. Dk. Sol kanattan gelişen Gaziköy atağında Yıldırım ceza sahasına yapılan ortada boş pozisyonda iyi yükselen Ahmet Duyar’ın kafa vuruşunda top köşeden ağlara gitti ve maçın skoru belli oldu. 1-1

