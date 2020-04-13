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Yıldırım: Ağır darbe aldık

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Haspolat kulüp başkanı Necati Yıldırım, “BTM kulüplerimizi çok zor günler bekliyor. Gerek sportif gerekse de maddi yönden de ağır bir darbe aldık.” açıklamasını yaptı

Yıldırım: Ağır darbe aldık

İsa TABAK

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, BTM İkinci Ligi başlayamamıştı.

BTM İkinci Ligin oynanıp oynanması ile ilgili olarak bu ligde mücadele edecek kulüp yetkilileri sosyal medyada açıklamalarda bulundular. Haspolat kulüp başkanı Necati Yıldırım da açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:

“Öncelikle tabii ki de sağlıktır. Ancak içinde bulunduğmuz durum özellikle BTM kulüplerini çok kötü etkileycektir.

Haspolat olarak biz sezonu erken açıp hazır duruma geldik. Ancak yaşanan bu üzücü durumlardan ötürü şu an takım olarak 0 kondisyona geri döndük. Tabii ki bu durum bizi sadece kondisyon olarak etkilemeycek. Maddi yönden de ağır bir darbe aldık. BTM kulüplerimizi çok zor günler bekliyor. İnşallah bu zorlu süreci aşabiliriz.”

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