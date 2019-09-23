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Yiğido, Fırtına'yı uzatmada yıktı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 90+6'da yediği golle deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, 80. dakikada Sörloth ile penaltı atışından yararlanamadı

Yiğido, Fırtına'yı uzatmada yıktı
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Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılamada konuk Trabzonspor, Avdijaj'ın 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sivasspor, 42. dakikada Fernando ile eşitliği yakaladı: 1-1 Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Bordo-mavili ekip, VAR incelemesi sonrası 79. dakikada penaltı kazandı. Penaltı için 80. dakikada topun başına gelen, Sörloth meşin yuvarlağı dışarı attı.

Ev sahibi Sivasspor 90+6'da Uğur Çiftçi ile 2-1 öne geçirdi ve satahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 8'e çıkarırken resmi maçlardaki galibiyet hasreti 5'e çıkan Trabzonspor 6 puanda kaldı.

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