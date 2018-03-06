Yeşilova’ya ağır fatura

KTFF Disiplin Kurulu, 21. hafta oynanan maçlarda yaşanan olaylar ve kart cezalısı durumuna düşenlerle ilgili kararlarını açıkladı.
Alınan kararlar ve verilen cezalar şöyle:
“Alsancak Yeşilova Spor Kulübü başkanı Redif Nurel’e, 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Yeşilova futbolcusu Gökhan Sarıoğlu’na 17 maç ceza verildi. Yeşilova’nın sahası 2 maç kapatılırken, kulübe toplam 2000TL para cezası verildi.
Cihangir Gençlik Spor Kulübü başkanı Aytaç Karavezirler’e, 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
Hamitköy U21 takımı futbolcuları Mehmet Çiçen, Ali Sezek, Cuma Kılınç ve Michael Mahmut Çayırcı'ya, 15'er maç ceza verilirken, saha 2 maç kapatıldı. Denizli yöneticisi Halil Akbatu'ya, 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
Kırmızı kartlar
Lua Lua (Yeşilova), 1 maç
Ferda Uygun (BB), 1 maç
Gökhan Demir (Maraş), 1 maç
Derviş Osum (Akova), 1 maç
Deniz Kurtay (GHE), 3 maç
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4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
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Lisans No
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Adı - Soyadı
|
Kulübü
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MEHMET GÜRLÜ
|
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|
|
RASIH KARADAYI
|
DOĞANCI SK
|
|
EMRE OKANER
|
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
|
|
AHMET KARAL
|
ESENTEPE KKSK
|
|
YUSUF BEYAZİ
|
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|
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SERCAN DEMİRMAN
|
GAÜ ÇETİNKAYA TSK
|
|
SEMİH ÇAĞLAR
|
GÖÇMENKÖY İYSK
|
|
BESİM DENİZALP
|
GÖRNEÇ KSK
|
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İLKER TEK
|
TÜRK OCAĞI LİMASOL
|
|
KEMAL YILMAZOĞLU
|
BOSTANCI BAĞCIL SK
|
|
MUSTAFA ÖZBEK
|
GÖÇMENKÖY İYSK
|
|
HAKAN BULUT
|
AKOVA VUDA T.Ç.B.
|
|
MUSTAFA YEMŞEN
|
OZANKÖY SK
|
|
DOĞUHAN AKTAŞ
|
L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
|
|
BERKAY DEMİR
|
GAÜ ÇETİNKAYA TSK
|
|
KADİR AHMET DİLEK
|
LAPTA TBSK
|
|
CHRİSLİN DİAMONEKE
|
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
|
|
OĞULCAN BALCI
|
GÖNYELİ SK
|
|
HASAN BUCAK
|
BAF ÜLKÜ YURDU
|
|
EVOR JOHN BELLO
|
BİNATLI YSK
|
|
YUSUF İNCE
|
OZANKÖY SK
|
|
DİYAR AVAĞ
|
GÖNYELİ SK
|
|
OUİNCY OSEİ
|
CİHANGİR GSK
|
|
ABDULLAH FIRAT
|
GİRNE HALK EVİ
|
|
MEHMET ÇİÇEN
|
HAMİTKÖY ŞHSK
|
|
MICHEAL ÇAYIRCI
|
HAMİTKÖY ŞHSK
|
|
CHINONSO OFFOR
|
CİHANGİR GSK
|
|
CANDY AUGUSTINE
|
LEFKE TSK
|
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SEDAT TOPRAK
|
MARAŞ GSK
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