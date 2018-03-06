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Yeşilova’ya ağır fatura

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KTFF Disiplin Kurulu, Yenicami maçından sonra yaşanan olaylardan dolayı Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’ne ağır cezalar verdi

Yeşilova’ya ağır fatura
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KTFF Disiplin Kurulu, 21. hafta oynanan maçlarda yaşanan olaylar ve kart cezalısı durumuna düşenlerle ilgili kararlarını açıkladı.

Alınan kararlar ve verilen cezalar şöyle:

“Alsancak Yeşilova Spor Kulübü başkanı Redif Nurel’e, 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Yeşilova futbolcusu Gökhan Sarıoğlu’na 17 maç ceza verildi. Yeşilova’nın sahası 2 maç kapatılırken, kulübe toplam 2000TL para cezası verildi.

Cihangir Gençlik Spor Kulübü başkanı Aytaç Karavezirler’e, 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. 

Hamitköy U21 takımı futbolcuları Mehmet Çiçen, Ali Sezek, Cuma Kılınç ve Michael Mahmut Çayırcı'ya, 15'er maç ceza verilirken, saha 2 maç kapatıldı. Denizli yöneticisi Halil Akbatu'ya, 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Kırmızı kartlar 

Lua Lua (Yeşilova), 1 maç

Ferda Uygun (BB), 1 maç

Gökhan Demir (Maraş), 1 maç

Derviş Osum (Akova), 1 maç

Deniz Kurtay (GHE), 3 maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

Lisans No

Adı - Soyadı

Kulübü

MEHMET GÜRLÜ

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

RASIH KARADAYI

DOĞANCI SK

EMRE OKANER

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

AHMET KARAL

ESENTEPE KKSK

YUSUF BEYAZİ

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

SERCAN DEMİRMAN

GAÜ ÇETİNKAYA TSK

SEMİH ÇAĞLAR

GÖÇMENKÖY İYSK

BESİM DENİZALP

GÖRNEÇ KSK

İLKER TEK

TÜRK OCAĞI LİMASOL

KEMAL YILMAZOĞLU

BOSTANCI BAĞCIL SK

MUSTAFA ÖZBEK

GÖÇMENKÖY İYSK

HAKAN BULUT

AKOVA VUDA T.Ç.B.

MUSTAFA YEMŞEN

OZANKÖY SK

DOĞUHAN AKTAŞ

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

BERKAY DEMİR

GAÜ ÇETİNKAYA TSK

KADİR AHMET DİLEK

LAPTA TBSK

CHRİSLİN DİAMONEKE

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

OĞULCAN BALCI

GÖNYELİ SK

HASAN  BUCAK

BAF ÜLKÜ YURDU

EVOR JOHN BELLO

BİNATLI YSK

YUSUF İNCE

OZANKÖY SK

DİYAR AVAĞ

GÖNYELİ SK

OUİNCY OSEİ

CİHANGİR GSK

ABDULLAH FIRAT

GİRNE HALK EVİ

MEHMET ÇİÇEN

HAMİTKÖY ŞHSK

MICHEAL ÇAYIRCI

HAMİTKÖY ŞHSK

CHINONSO OFFOR

CİHANGİR GSK

CANDY AUGUSTINE

LEFKE TSK

SEDAT TOPRAK

MARAŞ GSK

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