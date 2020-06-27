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Yeşilova’nın zirve tırmanışı

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Merit Alsancak Yeşilova, Küçük Kaymaklı deplasmanından farklı galibiyetle dönerek, ligi bitirebileceği en iyi yerde bitirme hedefi doğrultusunda 3 puan daha hanesine yazdırarak 3. sıraya tırmandı. 33 puanda kalan Küçük Kaymaklı ise orta sıralardaki yerini korudu.Yeşilova’da Burak Koçar maçtan sonra kadro dışı bırakıldı

Yeşilova’nın zirve tırmanışı

STAT: Şehit Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, İsmail Egeli, Cemal Sarı

KÜÇÜK KAYMAKLI: Efe Karakaş, Hüseyin Adal, Osıta, Rifat Hacıarifoğlu, Boran Esenler, Taner Bingöllü, Dıabone, Onyekachı Okafor, Barkın Özaşık, Sena Develioğlu, Berkem Nurdal

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA: İrfan Özbay, Emin Atabek, Quıncy Oseı, Mejdi Direniş, Mustafa Salk, Memduh, Mbah, Yasin Doğan, Fıdelıs Irıa, Vakkas Kaynarca, BillyMehmet

GOLLER: Dk.29 Berkem Nurdal (Küçük Kaymaklı) - Dk.4 ve13 Quincy Osei, Dk.35 BillyMehmet, Dk.88 Emmanuel Mbah (Merit Alsancak Yeşilova)

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Lig’in 24.haftasında Küçük Kaymaklı kendi evinde Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk etti. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’ndaki maçta konuk Merit Alsancak Yeşilova rakibini farklı mağlup ederek sahadan 4-1 galip ayrıldı. Karşılaşmada konuk ekibin gollerini Quincy Osei (2), Emmanuel Mbah ve Billy Mehmet kaydederken, Küçük Kaymaklı’da Berkem’in golü takımına puan getirmedi. Bu sonucun ardından Merit Alsancak Yeşilova 45 puana yükselirken, Küçük Kaymaklı 33 puanda kaldı.

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