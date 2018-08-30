Yeşilova’nın Kartepe kampı tamamlandı

Süper Lig temsilcisi Merit Alsancak Yeşilova’nın bir haftalık İzmit – Kartepe kampı tamamlandı. Yeşilova kampta 13 antrenman 2 de hazırlık maçı yaptı

Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit-Kartepe

K-PET Süper Lig temsilcisi Merit Alsancak Yeşilova’nın 23 Ağustos tarihinde başlayan İzmit-Kartepe kampı tamamlandı.

Dün sabah saat 07:00’de yaptığı tek idmanla Kartepe kampını tamamlayan Merit Alsancak Yeşilova akşam saat 18:40’da İstanbul’dan adaya dönüş yaptı. 8 günlük kampı 13 idman 2’de hazırlık maçı ile tamamlayan Merit Alsancak Yeşilova Eylül Pazartesi hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

Merit Alsancak Yeşilova teknik direktörü Erdinç Akyulaf bir haftalık Kartepe kampının çok yararlı geçtiğini belirterek “hem güç depoladık hem taktik çalıştık” dedi.

Erdinç Akyulaf kamp boyunca futbolcuların birbirleriyle kaynaşma imkanı bularak, arkadaşlık bağlarını güçlendirdiklerini, bunun da takım ruhunun kazanılmasını getirdiğini kaydetti. Akyulaf kamp süresince eksiklerini de tespit ettiklerini, ülkedeki çalışmaları bu yönde yürüteceklerini vurguladı.