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Yeşilova’nın gezi günü

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Kartepe kampının dördüncü gününü geride bırakan Merit Alsancak Yeşilova günü tek idmanla tamamlarken, şehir gezisi ve teleferik keyfi yaptılar

Yeşilova’nın gezi günü
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Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit-Kartepe

Merit Alsancak Yeşilova takımı, 23 Ağustos Perşembe günü başladığı İzmit-Kartepe kampında dördüncü günü geride bırakırken, günü tek idmanla tamamladı.

Sabah 10:30’da tüm oyuncuların katılımı ile gerçekleşen kamp sonrası oyuncular dinlenmeye çekilirken, günün kalan kısmı ise oyuncu grubuna serbest zaman verildi.

Dün yapılan idman sonrası serbest zaman alan oyuncu grubu şehir gezisi ve teleferik gezisi yaptı. Merit Alsancak Yeşilova bugün yapılacak olan sabah idmanı sonrası akşamüzeri hazırlık maçına çıkarak, kampın beşinci gününü tamamlamış olacak.

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