 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Şampiyon Başkent'te uyandı
Şampiyon Başkent'te uyandı
20 0
Makyajlı Land Rover Discovery
Makyajlı Land Rover Discovery
24 0
 
Pulyacılar kampta
Pulyacılar kampta
231 0
Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
57 0
Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
163 0
Hedefleri üçte üç yapmak
Hedefleri üçte üç yapmak
68 0
Karın Şişkinliğine Sebep Olan 6 Ciddi Sağlık Problemi
Karın Şişkinliğine Sebep Olan 6 Ciddi Sağlık Problemi
89 0
banner82

Yeşilova’nın başına kaya düştü

banner27

Düzkaya, zorlu Merit Alsancak Yeşilova deplasmanından, İsmail Kone'nin ikinci devrede attığı gollerle 2 farklı galibiyetle dönerken Süper Ligdeki ilk galibiyetini aldı. Orhan Dural Stadının futbol izlenmesini engelleyen yapısının yanı sıra zeminin de sakatlıklara davetiye çıkarması, futbol kalitesini düşürdü

Yeşilova’nın başına kaya düştü
banner267

Saha: Orhan Dural Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler-Sabriye Atikoğlu-Engin Akkagün

Yeşilova: Kemal(dk. 65 İrfan)-Salih Say-Mustafa-Mejdi-Memduh-Emin-E. Mbah-Burak(dk. 60 Yasin)-Esosa Iraque-Bill Mehmet-F. İria(dk. 60 İlyas)

Düzkaya: Ali Karal-Ahmet-Yunus-Binya-Serkan-Salih(dk. 87 Batuhan)-Hasan-Ahmet Can-Emre(dk. 90 Erhan)-İ. Kone-C. Tcham(dk. 90+5 Berke)

Goller: Dk. 55 ve 64 İsmail Kone(Düzkaya)

Düzkaya, zorlu Merit Alsancak Yeşilova deplasmanından, İsmail Kone'nin ikinci devrede attığı gollerle 2 farklı galibiyetle döndü. Düzkaya böylelikle Süper Ligdeki ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı.

İlk yarıda Yeşilova’yı kilitleyen Düzkaya çok adamla kapanarak Yeşilova ataklarını orta sahada bitirdi.

Dk. 18: Soldan gelen ortaya yükselen Mehduh topu kafa ile altı pas içine gönderdi, geriden gelen Bill topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem Sabriye Atikoğlu ofsayt gerekçesi ile bayrağını kaldırarak golün geçersiz olduğunu belirtti.

Dk. 38: Memduh kendi ceza alanı içinde topa iki kez yükselmesine rağmen zamanlama hatası yaparak vuramadı. Düzkaya’dan Ahmet Can bu topu alarak kaleci ile karşı karşıya kaldı, vurmakta gecikince, savunma topu uzaklaştırdı.

Dk. 48: Mbah ceza alanı içinde yerde kaldı. Hakem faul olmadığı gerekçesi ile oyunu devam ettirdi.

Dk. 55: Ahmet Can sol taraftan Yeşilova kalesine geldi, rakip savunmadan kurtuldu, Yeşilova kale alanı içine ortaladı, kafayı vuran Kone Düzkaya’yı 1-0 öne geçirdi.

Dk. 64: Emre topu rakibinden söktü, Tchami’ye verdi, o bekletmeden Kone’yi gördü, Kone rakip savunmadan çalımlarla kurtuldu, sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Kemal’in ayaklarının arasından ağlara giden top kendisinin ve takımının 2. golü oldu. 2-0

Dk. 85: Yasin’in pası ile buluşan Memduh topu Düzkaya kalesine gönderdi, Kaleci Ali bu topu köşede tutarak gol olmasını önledi.

Dk. 90+2 İlyas’ın sert şutunu kaleci Ali yatarak gol olmasına engel oldu.

Karşılaşma 2-0 Düzkaya’nın üstünlüğünde sona erdi. Bu maçtan önce oynanan gençler maçını da 3-1 Düzkaya gençleri kazandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.