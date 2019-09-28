Yeşilova’nın başına kaya düştü

Düzkaya, zorlu Merit Alsancak Yeşilova deplasmanından, İsmail Kone'nin ikinci devrede attığı gollerle 2 farklı galibiyetle dönerken Süper Ligdeki ilk galibiyetini aldı. Orhan Dural Stadının futbol izlenmesini engelleyen yapısının yanı sıra zeminin de sakatlıklara davetiye çıkarması, futbol kalitesini düşürdü

Saha: Orhan Dural Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler-Sabriye Atikoğlu-Engin Akkagün

Yeşilova: Kemal(dk. 65 İrfan)-Salih Say-Mustafa-Mejdi-Memduh-Emin-E. Mbah-Burak(dk. 60 Yasin)-Esosa Iraque-Bill Mehmet-F. İria(dk. 60 İlyas)

Düzkaya: Ali Karal-Ahmet-Yunus-Binya-Serkan-Salih(dk. 87 Batuhan)-Hasan-Ahmet Can-Emre(dk. 90 Erhan)-İ. Kone-C. Tcham(dk. 90+5 Berke)

Goller: Dk. 55 ve 64 İsmail Kone(Düzkaya)

Düzkaya, zorlu Merit Alsancak Yeşilova deplasmanından, İsmail Kone'nin ikinci devrede attığı gollerle 2 farklı galibiyetle döndü. Düzkaya böylelikle Süper Ligdeki ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı.

İlk yarıda Yeşilova’yı kilitleyen Düzkaya çok adamla kapanarak Yeşilova ataklarını orta sahada bitirdi.

Dk. 18: Soldan gelen ortaya yükselen Mehduh topu kafa ile altı pas içine gönderdi, geriden gelen Bill topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem Sabriye Atikoğlu ofsayt gerekçesi ile bayrağını kaldırarak golün geçersiz olduğunu belirtti.

Dk. 38: Memduh kendi ceza alanı içinde topa iki kez yükselmesine rağmen zamanlama hatası yaparak vuramadı. Düzkaya’dan Ahmet Can bu topu alarak kaleci ile karşı karşıya kaldı, vurmakta gecikince, savunma topu uzaklaştırdı.

Dk. 48: Mbah ceza alanı içinde yerde kaldı. Hakem faul olmadığı gerekçesi ile oyunu devam ettirdi.

Dk. 55: Ahmet Can sol taraftan Yeşilova kalesine geldi, rakip savunmadan kurtuldu, Yeşilova kale alanı içine ortaladı, kafayı vuran Kone Düzkaya’yı 1-0 öne geçirdi.

Dk. 64: Emre topu rakibinden söktü, Tchami’ye verdi, o bekletmeden Kone’yi gördü, Kone rakip savunmadan çalımlarla kurtuldu, sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Kemal’in ayaklarının arasından ağlara giden top kendisinin ve takımının 2. golü oldu. 2-0

Dk. 85: Yasin’in pası ile buluşan Memduh topu Düzkaya kalesine gönderdi, Kaleci Ali bu topu köşede tutarak gol olmasını önledi.

Dk. 90+2 İlyas’ın sert şutunu kaleci Ali yatarak gol olmasına engel oldu.

Karşılaşma 2-0 Düzkaya’nın üstünlüğünde sona erdi. Bu maçtan önce oynanan gençler maçını da 3-1 Düzkaya gençleri kazandı.