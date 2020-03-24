Yeşilova’dan sponsoruna destek

Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü, kulübün ana sponsoru olan Merit Şirketler Kurumu ile ilgili yapılan haberlere tepki gösterirken, sponsoruna destek belirtti

K-PET Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü, kulübün ana sponsoru olan Merit Şirketler Kurumuna destek belirtti.

Redif Nurel başkanlığındaki Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü Yönetim Kurulundan yapılan açıklama şöyle:

“Ana sponsorumuz ve ülkemizin güzide kurumlarından biri olan Merit Şirketler Kurumuna yapılan haksız saldırıyı şiddetle kınadıjımızı tüm kamuoyuna duyururuz.

Yaklaşık 5000 personeli 4 'le çarptıtınızda ortalama 20000 kişinin ekmek teknesi olan ve her ay maaşlarını düzgün ödeyen, sigorta ihtiyat vergi ve benzeri devlete olan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren geçen yıl vergi rekortmeni olan bir kuruma reva görülen bu mu?

Merit grubu kulübümüzün ana sponsorudur. Bunun yanında bölgedeki diğer kulüplere, okullara, huzur evine, belediyemize kısaca bölgedeki ve adamızdaki bütün kurum kuruluşlara da bağış yapmaktadır. Merit Otelleri, Alsancak ve Lapta kasabasının çehresini değiştirmiş ekonomik dayanağı durumuna gelmiştir. Karaoğlanoğlu, Lefkoşa ve İskele’de de yatırımları mevcuttur.

Devlet 14 Mart'tan itibaren şirketleri kapattırmış ve personele ödeneksiz izin verilsin demiş. Buna rağmen Mart ayında tüm personel çalışmış gibi 1 Nisan'a kadar maaşlarını eksiksiz ödeyeceğini duyurmuş, 14 Mart'tan beridir her gün en az 3500 personeline 3 öğün yemek çıkarıp, kaldıkları lojmanlara dağıtmaktadır. Lojman kiralarını Merit ödüyor. Elektrik ve su Merit tarafından ödeniyor. Personelin gıda ihtiyacı Merit tarafından karşılanıyor. Maaşlar sigorta ve ihtiyat sandığı da bu ay tam ödeniyor. Bunu bu adada yapan veya yapabilecek olan kaç tane şirket vardır?

Ayrıca personele işten durdurma yazısı değil ödeneksiz izinde gösterilecekleri bildirilmiştir. Sizce personele, lojmanlardan artık size yemek yok su yok elektriği de kesiyoruz. Başınızın çaresine bakın deyip sokağa mı atacak? Yazık çok yazık örnek gösterilecek bir kurumu bu kadar acımasız yanlış bilgilerle çarpıtılmış haber yapmak gerçekten yazıktır.

Ne kadar bozulduk. Bu dönemde olsun birlik olacağımıza, birbirimize destek olacağımıza asılsız iddialarla linç propagandası yapmaya çalışmak gerçekten çok yazıktır.

Merit Otelleri aslında bu ödemeyi yapacağını açıklamakla devletin sosyal sigortalardan yapacağı, ödemelerden en azından bu ay için sadece 3500 değil, (1500 de vatandaş ve yerleşik çalışanı var.) yaklaşık 5000 kişilik ödemeyi kendisi yaparak, devlet üzerinden bir yükü azaltmıştır. Keşke tüm şirketlerin gücü olsaydı da hepimiz devletimize bu şekilde de olsun destek çıkabilseydik. Zaten Merit ailesi çalışanları da gerekli cevabı verdiler. Teşekkürler Merit Şirketler Grubu teşekkürler Besim Tibuk"