Yeşilova’dan, BAL'lı transfer

Merit Alsancak Yeşilova'nın son transferi 1988 doğumlu deneyimli futbolcu Ergin Kankal son olarak BAL ekiplerinde Ereğli Belediyespor'da forma giydi

Merit Alsancak Yeşilova, Türkiyeli futbolcu Ergin Kankal ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi sözleşme imzaladı.

1988 doğumlu deneyimli futbolcu Ergin Kankal son olarak BAL ekiplerinde Ereğli Belediyespor'da forma giydi. Genelde Türkiye BAL ekiplerinde oynayan oyuncu orta saha mevkisinde forma giyiyor. Daha çok oyunun defansif yönünde iyi ve mücadeleci yapısıyla bilinen Ergin Kankal, İbrahim Çıdamlı ve Mustafa Yaşınses'in, Kastamonuspor'da şampiyonluk yaşadığı sezonda takımın en kilit oyuncularından birisiydi. O sezon tüm maçlarda forma giyen Ergin Kankal, diğer BAL ekibi Yeni Amasyaspor'daise 2 sezonda toplam 56 maça çıktı. Bu maçların tümüne ilk 11 başladı.