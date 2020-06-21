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Yeşilova yasin okuttu

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Merit Alsancak Yeşilova, Baf Ülkü Yurdu’nu Yasin Doğan’ın golüyle mağlup ederek dördüncü sıraya yükseldi.Baf Ülkü Yurdu ise aldığı mağlubiyetle playout tehlikesini iyice hissetmeye başladı

Yeşilova yasin okuttu

Saha: Karaoğlanoğlu Stadı

Hakemler: Fehim Dayı-Mustafa Vardi)-Olgun Canik-Engin Akkagün

Yeşilova: İrfan-Mejdi(dk. 88 İlyas)-Emin-Vakkas-Memduh(dk. 65 Mustafa Vardi)- Yasin(dk. 60 Burak)-Fidelis-  Mustafa Salk-Bill-Quincy-Emmanuel

BÜY: Erdoğan-Fikri(dk. 65 Tahsin)-Hüseyin Taşcı-İsaac-Atanda-Cevdet-Adetu-Hasan-İbrahim Hatay-Mustafa(90+1 Metin)-Yankı(dk. 72 Doğan)

Gol: Dk. 48 Yasin(Yeşilova)

K-Pet Süper Lig’de 23.hafta mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova ile Baf Ülkü Yurdu karşı karşıya geldi. Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanan karşılaşmada kazanan 1-0’lık skorla ev sahibi Merit Alsancak Yeşilova oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Yasin Doğan kaydetti.

Dk. 13: Yankı BÜY adına sağ kanattan faul atışı kullandı. Adetu altı pasın içinde kafa ile topu kaleye gönderdi, top az farkla yandan dışarı gitti.Mustafa

Dk. 15: Yankı köşe atışı kullandı. Adetu yine kafayı vurdu, top dışarı çıktı.

Dk. 30: Yeşilova sağ taraftan köşe atışı kullandı. Bill, Emin’in önüne bıraktı. Emin kötü vuruşla topu yandan dışarı gönderdi.

Dk. 35: Yasin uzaktan sert bir vuruşla topu BÜY kalesine gönderdi. Kaleci Erdoğan topu parmakların ucu ile kornere göndererek gol olmasına izin vermedi.

İlk yarı berabere sonuçlandı.

İkinci yarıya Yeşilova hızlı girdi. Dk. 48’de Mustafa Salk pasını Bill’e gönderdi. Bill, Yasin’in önüne bıraktı. Yasin sert vuruşla topu ağlara göndererek Yeşilova’yı 1-0 öne geçirdi.

Dk. 72: Fidels uzaktan çok sert vuruşla topu BÜY kalesine gönderdi. Kaleci Erdoğan başarılı şekilde topu kornere attı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Yeşilova konuk ettiği BÜY’nu 1-0 geçerek üç puanı aldı.Girne ekibi aldığı galibiyetle puanını 42’ye yükseltirken, Baf Ülkü Yurdu 28 puanda kaldı.

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