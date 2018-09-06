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Yeşilova'ya dev stoper

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Yeşilova'ya dev stoper
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Merit Alsancak Yeşilova, Lua Lua'nın takımdan ayrılması ile doğan boşluğu, Nijeryalı stoper, Azubuike Egwuekwe ile dolduracak. Finlandiya 1. Lig ekibi KuPS'ta ve Nijerya Milli Takımı'nda da forma giymiş olan 29 yaşındaki, 1,95m boyundaki Azubuike, Cumartesi günü ülkeye gelecek.

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