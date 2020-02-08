Yeşilova, Tepe’de rüzgar gibi esti

Düzkaya’nın cezası nedeniyle Gönyeli Stadında oynanan maçta ligin güçlü ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, zayıf rakibi Düzkaya’yı farklı mağlup etti. Şiddetli rüzgar altında oynanan maçı kazanan Merit Alsancak Yeşilova üçüncü sıraya yükselirken, Düzkaya düşme hattında kaldı

Stad: Gönyeli Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Mehmet Ekşici, Halil ErdemCanaloğlu

Düzkaya: Ali ,Okan,Talat ,Ahmet Can,Yunus ,Drissa,Eli Amir (Dk.55 Hasan) Uğur ,Yannick,Mehmet (Dk.65 Bekir) Ahmet Karal

Yeşilova:Kemal ,Billy,Mehmet ,Mustafa Salk (Dk.86 Alican) Memduh ,Mbah,Quincy ,İlyas (Dk.62 Burak) Fidelis,Vakkas,Mustafa Vardi(Yasin)

GOLLER: (Dk.62 ve Dk.64 (P) Talat Dağer (Düzkaya) – Dk.28 Billy Mehmet, Dk.58 Mustafa Vardi, Dk.72 Burak Koçar, Dk.83 Memduh Sarıoğlu (M. A. Yeşilova)

K-PET Süper Lig’in 18. haftasında Düzkaya ile Merit Alsancak Yeşilova, Düzkaya’nın saha kapama cezası nedeni ile Gönyeli Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Aşırı rüzgar altında oynanan karşılaşmada Yeşilova baştan sona üstün oynadı. Rüzgarın futbolu olumsuz etkilediği maçta Merit Alsancak Yeşilova’nın gollerini Billy, Mustafa Vardi, Burak ve Memduh kaydetti. Düzkaya’nın golünü ise penaltıdan Talat attı

Merit Alsancak Yeşilova bu galibiyetle ligde üst üste beşinci galibiyetini alırken puanını 35 yaptı. Düzkaya ise 11 puanda 15. sırada kaldı.