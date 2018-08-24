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Yeşilova tempoyu yükseltti

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Kartepe’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Merit Alsancak Yeşilova günü çift idmanla tamamladı

Yeşilova tempoyu yükseltti
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Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/KARTEPE

Sezon öncesi hazırlıklarını Kartepe’de sürdüren süper lig temsilcisi Merit Alsancak Yeşilova’da tempo arttı. 23 Ağustos günü Kartepe’de kampa giren Merit Alsancak Yeşilova dünü çift idmanla tamamladı. Sabah saat 10:30’da yapılan ilk idman sonrası oyuncu grubu dinlenmeye çekilirken günün ikinci idmanı ise saat 17:00’de gerçekleşti. Oyuncu grubunun istekli oluşları gözden kaçmazken idman içerisinde neşeli anlarda gözlerden kaçmadı. Bugün kampın üçüncü gününü geride bırakacak olan Merit Alsancak Yeşilova sabah saat 10:30’da yapacağı idman sonrası akşamüzeri ise saat 17:00’de İzmit Süper Amatör lig takımı olan Aslanbey Spor ile hazırlık karşılaşması yapacak.

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