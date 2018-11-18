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Yeşilova şenlendi

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Merit Alsancak Yeşilova, Şenol Cambulat'ın göreve gelmesinden sonra üst üste 2. galibiyetini alıp, orta sıralara tırmandı. Salih Sakallı yönetiminde çıkış arayan Gençler Birliği ise iki kez öne geçtiği maçtan mağlup ayrılarak, galibiyetsiz son sıraya demir attı

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Yeşilova şenlendi
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Stat: Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Hakan Muharoğlu, Cem Öksüzoğulları, Mehmet Eksiçi, Serhan Şimşek

Gençler Birliği: Ali Aydemir, Ahmet Kara, Barış Dağ, Sinan Öğüt, Hasan Sarıoğlu, Martins, Elvis, Tacettin Köse (Dk.60 .Mustafa Tekpınar), Cenker Yazar, İbrahim Köse, Kevin (Dk.88 Kadir Erol)

Merit Alsancak Yeşilolva: Hasan Piro, Binya, Mejdi Direniş, Vakkas, Menduh Sarıoğlu (Dk.74 Burak Koçar), İlyas Niyazi, Hamis Çakır, Yasin Doğan, Mustafa Salk (Dk.46 Mustafa Yaşınses), Bill Osman, Ulaş Candanal (Dk.39 Jean Makoun)

Goller: Elvis (Dk.58), Makoun (Dk.64), Martins (Dk.69), Burak Koçar (Dk.77,Dk.88)

K-PET Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 2 takımdan Merit Alsancak Yeşilova, Gençler Birliği deplasmanında 2 kez mağlup duruma düştüğü maçtan galip ayrılarak, Şenol Cambulat yönetiminde çıktığı 2. maçını da kazandı. Salih Sakallı yönetiminde ilk maçına çıkan Gençler Birliği ise galibiyeti koruyamayarak, nagalip sonuncu kalmaya devam etti.

Dk.15:Sağ çaprazdan ara pasında  Kevin kaleci ile karşı karşıya vurdu fakat kaleci çıkardı.

Dk.18:Billy Osman’ın ara pasında Hamis kaleci ile karşı karşıya kaldı vuruşunda top dışarı çıktı.

Dk.37:Hamis’in ara pasında  Ulaç Candanal voleyi vurdu fakat top üst direkten döndü.

Dk.45+1:Jean sağdan  aldı duvar pası ile ceza sahasına girdi ardından topu Hamis’e çıkardı fakat Hamis vuramadı.

Dk.46:Mustafa Yaşınses’in pasında Billy Osman vurdu fakat top az farkla dışarı çıktı.

Dk.58:Kazanılan kornerde top Billy Osman topu uzaklaştırdı fakat top Elvis’de kaldı oda kontrol etti sert vurdu ve top ağlarla buluştu.1-0

Dk.64:Kullanılan kornerde savunmadan seken topa Hamis vurdu ceza sahası içerisinde topu kontrol edip kaleye vuran isim Makoun topu ağlara gönderdi.1-1

 Dk.77:Soldan orta Mustafa Tekpınar kafayla uzaklaştırdı Burak Koşar vurdu gol.2-2

Dk.88:Ceza sahasında yaşanan karambolde top Barış’ın eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.Burak topun başına geçti vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-3

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