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Yeşilova sakata geldi

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Yeşilova sakata geldi
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K-PET Süper Ligde Pazar günü Orhan Dural Stadında lider Türk Ocağı’nı konuk edecek olan Merit Alsancak Yeşilova teknik direktör ayrılığı sonrasında maça yardımcı antrenör Gökhan Güvensoy yönetiminde çıkacak.

Zorlu maç öncesinde Gökhan Güvensoy yaptığı açıklamada Emin, İlyas ve Mejdi’nin sakatlıklarının bulunduğunu söyledi.

Mejdi’nin oynama durumunun olduğunu belirten Gökhan Güvensoy, Emin ve İlyas’ın ise oynama şanslarının daha az olduğunu belirtirken, cezalı Burak’ın da kadroda olmayacağına vurgu yaptı.

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