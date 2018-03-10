Yeşilova rahata, Cihangir sıkıntıya

Kupa yorgunu 2 takımın mücadelesinde Alsancak Yeşilova, Cihangir’i mağlup ederek ligin en rahat takımlarından biri konumuna geldi. Yeşilova galibiyetinde yabancı futbolcuları ön plana çıktı. Önemli eksiklerle maça çıkan Cihangir, aldığı mağlubiyetle play out hattına geriledi

YER: Cihangir Stadı HAKEMLER: Mehmet Malek, Hakan Gök, Halil E. Canaloğlu CİHANGİR: Raif, Erol, Ertan, Nurettin(DK 34 Burak), Salih, Mikail, Smart, Doğan(DK 80 Onur), Fırat, Çağlar, Ali(DK 63 Seyhan). MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA: Hasan, Bayram, Vakkas, Binya, İlyas, Mustafa, Ulaş(DK 89 Ahmet Çağer), Cenker(DK 61 Yasin), Hamis(DK 82 Aksel), Adeleke, Lua Lua. GOLLER: DK 44 Hamis, DK 84 Lua Lua(Merit Alsancak Yeşilova). K-Pet Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Cihangir ile Merit Alsancak Yeşilova, Cihangir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekip Merit Alsancak Yeşilova'nın 2-0 üstünlüğünde sonuçlandı. Merit Alsancak Yeşilova'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Hamis ve 85. dakikada Lua Lua kaydetti. Bu galibiyetle Merit Alsancak Yeşilova puanını 33'e yükseltirken, Cihangir 27 puanda kaldı. 7.DK: Cihangir savunmasının kaptırdığı topta Yasin’in topla ceza alanına girer girmez yapığı vuruş kaleci Hasan’da kaldı. 31.DK: Sağdan gelişen yeni bir Merit Alsancak Yeşilova atağında yapılan ortada Lua Lua’nın estetik vuruşu yandan az farkla auta gitti. 41.DK: Gelişen Cihangir kontra atağında Ertan’ın güzel ara pasında Smart’ın vuruşu üst direğe vurarak dışarı gitti. 44.DK: Sağ kanattan gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında yapılan ortada arka direkte Hamis’in vuruşu filelere gitti.0-1 51.DK: Çabuk başlayan Merit Alsancak Yeşilova atağında seri çalımlarla ceza alanına giren Lua Lua’nın vuruşu kaleci Raif’de kaldı. 58.DK: Gelişen yeni bir konuk takım atağında İlyas’ın ceza alanı dışından vuruşu yandan az farkla auta gitti. 70.DK: Tribünler önünden Merit Alsancak Yeşilova takımının kazandığı serbest atışta Ulaş’ın ortasında Hamis’in kafa vuruşu direğe çarptı. 84.DK: Cihangir ceza alanı içerisinde buluştuğu topla seri çalımlar atan Lua Lua güzel vuruş sonrası farkı ikiye çıkardı.0-2 88.DK: Bir başka Merit Alsancak Yeşilova atağında Ulaş’ın yaptığı vuruş kaleci Raif’te kaldı. Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Merit Alsancak Yeşilova deplasmanda galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.