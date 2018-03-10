Yeşilova rahata, Cihangir sıkıntıya

YER: Cihangir Stadı
HAKEMLER: Mehmet Malek, Hakan Gök, Halil E. Canaloğlu
CİHANGİR: Raif, Erol, Ertan, Nurettin(DK 34 Burak), Salih, Mikail, Smart, Doğan(DK 80 Onur), Fırat, Çağlar, Ali(DK 63 Seyhan).
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA: Hasan, Bayram, Vakkas, Binya, İlyas, Mustafa, Ulaş(DK 89 Ahmet Çağer), Cenker(DK 61 Yasin), Hamis(DK 82 Aksel), Adeleke, Lua Lua.
GOLLER: DK 44 Hamis, DK 84 Lua Lua(Merit Alsancak Yeşilova).
K-Pet Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Cihangir ile Merit Alsancak Yeşilova, Cihangir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekip Merit Alsancak Yeşilova'nın 2-0 üstünlüğünde sonuçlandı.
Merit Alsancak Yeşilova'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Hamis ve 85. dakikada Lua Lua kaydetti. Bu galibiyetle Merit Alsancak Yeşilova puanını 33'e yükseltirken, Cihangir 27 puanda kaldı.
7.DK: Cihangir savunmasının kaptırdığı topta Yasin’in topla ceza alanına girer girmez yapığı vuruş kaleci Hasan’da kaldı.
31.DK: Sağdan gelişen yeni bir Merit Alsancak Yeşilova atağında yapılan ortada Lua Lua’nın estetik vuruşu yandan az farkla auta gitti.
41.DK: Gelişen Cihangir kontra atağında Ertan’ın güzel ara pasında Smart’ın vuruşu üst direğe vurarak dışarı gitti.
44.DK: Sağ kanattan gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında yapılan ortada arka direkte Hamis’in vuruşu filelere gitti.0-1
51.DK: Çabuk başlayan Merit Alsancak Yeşilova atağında seri çalımlarla ceza alanına giren Lua Lua’nın vuruşu kaleci Raif’de kaldı.
58.DK: Gelişen yeni bir konuk takım atağında İlyas’ın ceza alanı dışından vuruşu yandan az farkla auta gitti.
70.DK: Tribünler önünden Merit Alsancak Yeşilova takımının kazandığı serbest atışta Ulaş’ın ortasında Hamis’in kafa vuruşu direğe çarptı.
84.DK: Cihangir ceza alanı içerisinde buluştuğu topla seri çalımlar atan Lua Lua güzel vuruş sonrası farkı ikiye çıkardı.0-2
88.DK: Bir başka Merit Alsancak Yeşilova atağında Ulaş’ın yaptığı vuruş kaleci Raif’te kaldı.
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Merit Alsancak Yeşilova deplasmanda galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.